Rifa do PCC sorteava carros e até imóvel na região

Suspeitos de integrarem o PCC (Primeiro Comando da Capital) em Sumaré faziam rifas de carros e apartamentos como forma de conseguir levantar recursos financeiros junto aos membros da quadrilha. As informações constam de anotações encontradas pela Polícia Militar durante mandados de busca e apreensão cumpridos nesta terça-feira, dentro da Operação Ferrolho, deflagrada na região.

O tenente César Mulotto, da Polícia Militar, acompanhou a ação que resultou na prisão em caráter preventivo do criminoso responsável pela venda das rifas. Ele contou à polícia que recebia R$ 2 mil por mês para fazer este trabalho e vender as cartelas para os demais membros da quadrilha na região de Sumaré, cidade que possui uma célula do PCC. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Na casa do homem, em Hortolândia, foram encontradas anotações que detalham os “prêmios” – além do apartamento, que era o principal, foram rifados um carro no modelo Etios, avaliado em R$ 45 mil; um Fiat Mobi, que custa cerca de R$ 40 mil; um JAC J2, na faixa dos R$ 20 mil; e um Chery QQ Smile, cerca de R$ 27 mil. Foram listadas 12 pessoas que participaram dessa rifa, referente ao mês de abril, bem como a sequência de números comprada por cada um. Não há informações sobre o valor que cada um pagou para participar da rifa, mas segundo uma investigação da Promotoria e Polícia Militar de 2016, o valor pago à época nessa prática era de R$ 900.

“Na verdade, a cúpula do PCC explora a parte baixa, eles são quase obrigados a participar dessa rifa”, afirmou o militar. O preso disse que se mudaria para uma casa em Mogi Mirim nesta terça-feira. “Se demorasse mais um dia para a operação ele não estaria mais naquele endereço onde o encontramos”, explicou o tenente. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Além da rifa, outra forma de arrecadar fundos é uma taxa mensal obrigatória paga por todos os membros que não estejam presos. O chamado ‘caixote’ hoje está em R$ 900 – há dois anos, o valor era de R$ 600, segundo investigação da Promotoria na época. Esse valor é utilizado para manter a organização funcionando, e é pago inclusive por membros da cúpula do PCC.

“Falam que esse valor de R$ 900 é para dar assistência aos familiares dos que estão presos e não têm condições de contribuir. Tão logo são soltos eles são obrigados a pagar. Todos pagam e essa é uma informação do próprio preso que conversava informalmente. Ele ganha mensalmente R$ 2 mil para fazer as rifas, mas tem que retornar para o PCC os R$ 900 da caixinha”, disse Mulotto.