Revendas têm filas na RPT e ‘corrida’ por gás continua

A manhã de sexta-feira começou com fila em diversas revendedoras de gás de Americana, Santa Bárbara d´Oeste e Nova Odessa. Em média, 100 botijões por hora estavam sendo vendidos nos estabelecimentos visitados pelo LIBERAL na RPT (Região do Polo Têxtil). “O que levamos cinco dias para vender, estamos vendendo em meia hora”, disse o proprietário de um comércio do setor em Nova Odessa, Jair Rossi.

A fila começou a se formar em frente ao local por volta das 8 horas. Cerca de 40 pessoas aguardavam do lado de fora do portão, quando o caminhão chegou ao estabelecimento, às 11h30. Ao meio dia, 120 botijões já haviam sido vendidos. “E é o dia todo o pessoal ligando aqui ou batendo no portão para saber quando chega mais”, acrescenta Rossi.

Uma revendedora localizada no Pq. Olaria, em Santa Bárbara, trabalhou em esquema de plantão no feriado. As 100 unidades esperadas para quinta-feira foram vendidas em 15 minutos. Nesta sexta, outras 100 saíram em 20 minutos.

“Estamos recebendo um pouquinho todos os dias. Quando o frete não traz, eu envio o meu caminhão para buscar para atender o máximo de gente que puder”, comentou o proprietário da revendedora, Wilson Alves.

Outro estabelecimento no Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Americana, limitou a venda em um botijão por pessoa. “Até normalizar, não estamos fazendo entrega. Venda só aqui”, ressaltou a auxiliar de vendas Ariane Hubener Manhães.

A regra contribuiu para que o pedreiro Anastácio Ribeiro dos Santos garantisse o gás de cozinha de casa. “Quase fiquei sem botijão. Tinha um senhor na minha frente querendo levar os dois últimos, mas não deixaram. Ele ficou bravo, mas aí eu consegui o meu”, conta.

As vendas continuam neste sábado e param amanhã, retornando na segunda-feira, a partir das 7 horas. Os preços praticados antes da greve dos caminhoneiros foram mantidos e variam de R$ 60 a R$ 70 nas revendas visitadas.

NORMALIZAÇÃO. A previsão é que o abastecimento seja normalizado na próxima quarta, segundo o consultor comercial de gás P13 (gás de cozinha), André Luis Martorini. “A produção do P13 continua a mesma, não mudou. O que mudou foi a demanda. São muitos pedidos de uma vez e os caminhões não estão dando conta”.

Diariamente são produzidas 12 mil unidades de gás de cozinha, na refinaria e distribuidora da Petrobras em Paulínia. Os botijões são distribuídos em 120 cidades. Cada caminhão tem capacidade para levar 500 unidades.