Reunião do Parlamento da RMC terá palestra de bispo em defesa da vida e da família, em Santa Bárbara

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste receberá nesta sexta-feira (11), a partir das 9h30, a 7ª reunião do Parlamento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), que contará com uma palestra do bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, sobre “A importância da Comissão Permanente em Defesa da Vida e da Família”. Os presidentes das câmaras da região e vereadores deverão participar do encontro.

Inicialmente será feito um café da manhã, conforme a agenda divulgada pelo Legislativo barbarense. Na sequência, às 10h15, terá início a apresentação liderada por Dom Devair, com duração de até 1h.

O tema foi proposto pelo presidente da Câmara de Santa Bárbara, Paulo Monaro (PSD), durante a última reunião do fórum, realizada em agosto deste ano, em Vinhedo. Ao LIBERAL, o presidente do Parlamento da RMC, Luiz Rossini (Republicanos), disse que o assunto foi aprovado pelos demais membros e vai ao encontro de discussões que têm acontecido nas Casas da região.

“Por proposição do presidente da Câmara de Santa Bárbara, o Parlamento instituiu uma comissão de defesa da vida e da família para pensar em políticas públicas desta vertente. Por exemplo, trabalhar no aprimoramento das políticas públicas da saúde, oferecer ou ampliar os serviços para gestantes, atuar no combate às drogas e na proteção ao meio ambiente”, comentou.

Monaro destacou em nota as qualidades do bispo para explicar a escolha como palestrante, afirmando se tratar de uma pessoa “de alto conhecimento e gabarito para palestrar sobre o assunto”.

Ele afirmou que “foi indagado pelos membros do Parlamento Metropolitano sobre uma pessoa capacitada e competente para palestrar sobre o assunto da existência de comissões parlamentares de defesa da vida e família, e que indicou o nome do bispo, pois o considera o maior especialista no assunto, no Brasil”, trouxe o texto.

Também na reunião, às 11h15, serão votadas proposituras apresentadas pelos participantes, como requerimentos e moções. Segundo Rossini, embora não tenha projetos previstos, os vereadores podem apresentar no dia.

Ainda de acordo com o presidente do Parlamento, algumas questões têm sido recorrentes nos últimos encontros, como a saúde, com pedidos ao Estado para aumento da oferta de leitos, e segurança pública.

“Todo encontro do Parlamento é um aprendizado. O vereador sempre sai com algo na bagagem que pode levar para a sua cidade. A intenção é pensar problemas que são comuns, conhecer soluções exitosas e unir forças para fazer reivindicações”, disse Rossini.

Antes do encerramento será aberta a palavra para quem quiser se manifestar sobre algum assunto. Os trabalhos também poderão ser acompanhados por prefeitos e gestores públicos.

Cidades que compõem o Parlamento da RMC