Respirando basquete

Professor China usa o basquete como um meio para orientar jovens - Foto: Arquivo pessoal

Mesmo tendo nascido em Jundiaí, e atualmente estando em atividade na cidade de Campinas, o professor Antônio José Chiqueto Netto, de 65 anos, tem sua história de vida muito ligada a Americana, cidade onde construiu parte de sua carreira, primeiro como jogador, depois como treinador de basquete.

Conhecido como China, apelido adquirido ainda na infância, pelo fato de ter os olhos pequenos, o professor morou e atuou muito tempo na cidade, onde chegou a jogar no Rio Branco (na época em que havia um time de basquete). Nesse mesmo período, no início da década de 80, ele foi um dos responsáveis pela criação de um time de basquete feminino do qual foi técnico por um bom tempo, inclusive conciliando as duas carreiras.

Com uma vida inteira dedicada ao esporte, não é de se admirar que ele surpreenda ao revelar a idade. A boa forma e a saúde são a colheita de muita disciplina, dentro e fora de quadra, livre de vícios ou hábitos prejudiciais à saúde. Com uma longevidade invejável, ele revela que o segredo é nunca ficar parado.

“Atualmente, pratico basquete na equipe master da Hípica Campinas, jogo beach tennis diariamente, além de musculação, alimentação saudável. Para mim, esses são os cuidados necessários para manter a saúde sempre em dia”, conta.

De volta ao passado. A história de China com o basquete começou quando ele ainda era uma criança e estudava no Colégio Divino Salvador, em Jundiaí. Curiosamente, assim como ele como educador costuma fazer, seu talento também foi descoberto pelos olhos atentos de um professor. “Meu professor de educação física, chamado Ângelo Luis Dias, era apaixonado pelo esporte, então ele me ensinou e incentivou a jogar basquete”, recorda.

Após iniciar a prática na escola, aos 12 anos foi convidado a jogar basquete no Jundiaí Clube, época em que teve a chance de ficar sob o comando do bicampeão mundial de basquete João Francisco Bráz. “Ele foi meu técnico por vários anos e com ele aprendi muito do que sei hoje”.

Seguindo sua trajetória de sucesso, aos 15 anos ingressou na seleção paulista de basquete e, aos 18, já estava na seleção brasileira juvenil. Certo de que o esporte era seu presente e futuro, aos 19 anos foi fazer faculdade de educação física, e em 1978 estava formado pela PUC-Campinas. “Desde quando era muito jovem eu já gostava de ensinar e orientava meus amigos de classe para que eles também aprendessem a jogar. Na verdade, acho que é um dom que eu tenho de ensinar e aprender com o próximo”, reflete.

Nascido para venCer. Durante toda carreira, China acumulou títulos e histórias. “Encerrei aos 36 anos, mas antes, conquistei vários títulos regionais e estaduais, jogando por equipes como São Caetano do Sul, Tênis Clube de Campinas, Rio Branco, de Americana, Unimed, de Piracicaba, Nosso Clube, de Limeira, Pinheiros, de São Paulo, Regatas Campinas e Esporte Clube Santa Bárbara d’Oeste”, recorda.

Além disso, como educador, trabalhou em várias prefeituras e projetos, todos voltados ao Basquete. Depois de uma temporada de 15 anos vivendo com a família nos Estados Unidos, em 2016 ele voltou para o Brasil e retomou um projeto que já tocava antes de viajar, voltado para crianças e adolescentes.

“É um projeto que faço em parceria com AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) de Campinas, cujo objetivo é transformar, através do esporte, a consciência desses jovens, para a prática dos bons costumes, vida saudável com alimentação adequada para seu desenvolvimento.

Prestes a completar 44 anos como educador físico (ele comemora no dia 13 de setembro), sua grande alegria é ter contribuído com milhares de crianças e jovens. “As atividades físicas periódicas fizeram com que essas crianças se tornassem bons cidadãos, além de pessoas saudáveis, afinal, o esporte é vida, é saúde e amor”, festeja.

Com o desejo de “continuar trabalhando com crianças até o último dia da vida”, sobre o futuro, a meta manter o ritmo.

“Quero continuar incentivando a prática do basquete e contribuindo para a formação desses jovens, porque acredito no esporte como uma ferramenta para transformar vidas, portanto, oportunizar atividades esportivas, visando o desenvolvimento humano, fornece disciplina e responsabilidade, gera cuidados com a saúde física e mental, além de promover o respeito ao próximo”.

Para finalizar, ele confidencia um velho desejo. “Meu maior sonho é ver a integração de três atividades: educação, esporte e cultura, todos dentro de uma única pasta e com período integral do ensino público”.