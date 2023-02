Repasses do FPM crescem 16% e passam de R$ 400 milhões na região

Os repasses às cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) referente ao FPM (Fundo de Participação dos Municípios) aumentaram 16% (considerando os efeitos da inflação) no ano passado em comparação com 2021. O total saltou de R$ 390,7 milhões para R$ 455,1 milhões.

Os dados são do Tesouro Nacional e abrangem os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Embora os prefeitos possam usar os recursos livremente, a verba deve entrar no cálculo na hora de aplicar os mínimos constitucionais em saúde e educação.

Segundo a Constituição, os municípios devem aplicar, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, inclusive aquela que tem origem em transferências, como é o caso do FPM, na manutenção e desenvolvimento do ensino. As prefeituras também devem investir no mínimo 15% da arrecadação em ações e serviços públicos de saúde.

Em Americana, por exemplo, a Secretaria de Fazenda informou que o montante recebido no ano passado foi usado em algumas ações e projetos. Na saúde, a pasta destacou o uso da verba para manutenção da Unacon (Unidade de Oncologia) e do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde), inclusive para prestação de serviços de especialidade médica.

Em Educação, os recursos foram aplicados no Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal, cujo os repasses destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção e investimentos; Programa Google For Education – implementação e utilização de ferramentas educacionais on-line; e ampliação da conectividade em 36 escolas; entre outros.

CENÁRIO. Economista e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC-Campinas, Roberto Brito de Carvalho afirma que a alta no valor dos repasses é reflexo da retomada das atividades econômicas no ano passado. “Apesar de algumas atividades que envolvem aglomeração de pessoas terem demorado um pouco mais para voltar, o ritmo da indústria e do comércio já havia retomado. Diferente de 2021 na comparação com 2020”, diz.

Segundo o economista, é esperado o mesmo comportamento para 2023, mas não com a mesma intensidade. “O impacto dessa alta é muito positivo para as contas dos municípios que recebem uma diferença de receitas comparada ao período anterior, viabilizando, muitas vezes, maiores investimentos”, conclui.