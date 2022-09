Renegociação do Fies poderá beneficiar 11 mil estudantes da região

Aproximadamentea 11 mil estudantes podem ser beneficiados na RPT (Região do Polo Têxtil) com as novas regras de renegociação e pagamento de dívidas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), anunciadas pelo governo federal.

De acordo com as novas regras, a partir deste mês estão abertas as renegociações para estudantes com atraso no pagamento das parcelas superior a 90 dias e também os adimplentes, que querem quitar o saldo devedor do contrato. O desconto pode chegar a 99% do valor total e varia de acordo com o perfil do candidato.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A lei da renegociação tem como base a Medida Provisória 1.090 de 2021, editada em dezembro de 2021 e aprovada pelo Senado em maio deste ano, quando entrou em vigor.

A adesão à renegociação de dívidas do Fies deve ser feita por meio de canais de atendimento a serem disponibilizados por agentes financeiros, como Caixa e Banco do Brasil.

Nas cinco cidades que compreendem a RPT – Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia – existem 6.956 contratos com inadimplência superior a 90 dias, e outros 4.050 adimplentes somente em julho.

Segundo Marcelo Scudeler, diretor acadêmico do Unisal Americana, essas alterações atingiram basicamente os estudantes que estão endividados e muitos destes já concluíram os cursos.

“Essa normativa – tanto a medida provisória como a lei – nada acrescenta para os futuros alunos”, afirma. De acordo com ele, até 2015 o Fies era protagonista na educação do ensino superior, chegando a representar mais de 20% das matrículas na rede privada e, hoje, não chega a 5%.

Outro ponto destacado pelo diretor acadêmico é que com essas normativas quem ficou no prejuízo foi o poder público. “As universidades receberam as mensalidades dos seus alunos [pagas pelo governo federal via Fies]. Os alunos realizaram seus estudos e se formaram. O governo ficou com a dívida e resolveu perdoar boa parte dela”, conclui.

O programa criado em 1999 teve como objetivo financiar as mensalidades cobradas por instituições privadas de ensino superior para cursos de graduação de seus estudantes. Os valores dessas mensalidades são pagos, posteriormente e em parcelas, pelos alunos beneficiados.