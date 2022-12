Renegociação de dívidas pode beneficiar 1,2 mil pessoas na Região do Polo Têxtil

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que é vinculada à Secretaria de Estado da Habitação, ampliou o acesso ao programa de negociação de dívidas, que facilita as condições de negócio para os mutuários que queiram regularizar os débitos.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), 1.210 famílias podem ser beneficiadas pelas negociações.

Programa permite o pagamento sem entrada e sem juros – Foto: Divulgação CDHU / Habitação

Este programa permite o pagamento sem entrada e sem juros. Após aumento no número de inadimplentes durante a pandemia, a CDHU vem intensificando o programa de negociação. A iniciativa levou o percentual de mutuários com pagamento em dia de 72,7% em outubro de 2021 para 76,7% neste ano.

O financiamento de imóveis de interesse social da CDHU tem 70% das famílias com renda de até 1,5 salário mínimo. O programa pode ser acessado pelo Alô CDHU através de telefone ou WhatsApp no número 0800-0002348, pelo site da CDHU (chdu.sp.gov.br), que conta com um chat, ou pelo aplicativo da CDHU, que está disponível para iOS e Android.

Famílias que tiveram acionamentos judiciais poderão optar pela quitação à vista do valor em débito, sem incidência de juros e multas, ou então do reparcelamento do saldo residual de contrato.

Os demais mutuários terão direito ao parcelamento da dívida, também sem necessidade de entrada e juros, com parcelas a partir de R$ 60,60 – valor que corresponde a 5% do salário mínimo, que será somado à prestação mensal.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle.