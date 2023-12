Região vai receber R$ 3 milhões do governo federal para atenção especializada à Saúde

Americana terá R$ 1 milhão, sendo que parte da verba será aplicada no pronto atendimento do Zanaga

Americana irá aplicar parte da verba no Pronto Atendimento do Zanaga - Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O Ministério da Saúde publicou, nesta quarta-feira (20), uma portaria que irá destinar R$ 3 milhões para Americana e região para custeio da atenção especializada à saúde.

Entre os principais serviços estão os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), atendimento pré-hospitalar, PAs (Prontos Atendimentos) e núcleos especializados.

O município da RPT (Região do Polo Têxtil) que receberá o maior montante será Sumaré, com R$ 1,5 milhão.

O valor deverá ser utilizado em três unidades. Na sequência vem Americana, com R$ 1 milhão, que irá aplicar parte da verba no PA do Zanaga.

“É sempre muito bom podermos contar com mais esse recurso, o que certamente vai nos proporcionar maior incremento nos diferentes serviços da atenção especializada”, disse Ana Rubia, diretora da Unidade de Atenção Especializada de Urgência e Emergência de Americana.

Por fim, Nova Odessa irá receber R$ 500 mil. Hortolândia e Santa Bárbara d’Oeste não foram contempladas.

Os recursos serão transferidos aos fundos municipais da Saúde, em parcela única, por meio do Fundo Nacional de Saúde, que levará em consideração as propostas protocoladas no SAIPS (Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde).

As prefeituras ficarão responsáveis pela gestão das verbas.