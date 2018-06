Região vai receber R$ 13 milhões em convênios com o Estado

O governo do Estado anunciou nesta segunda-feira a assinatura de R$ 80,6 milhões em convênios com 38 prefeituras. Na RPT (Região do Polo Têxtil), o investimento previsto é de R$ 13 milhões, que serão aplicados em recapeamentos asfáltico e tratamento de esgoto. Não há previsão para o início das obras.

A maior liberação prevista é para Santa Bárbara d’Oeste. São investidos R$ 9 milhões em recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) para a ampliação e modernização da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Balsa. O município arcará com uma contrapartida de até R$ 3 milhões para execução. “Assinamos dois convênios importantes que vão permitir ao DAE a ampliação e modernização da ETE Balsa, além da construção de uma estação elevatória para o recalque até ela”, disse o prefeito Denis Andia (PV). Foto: Divulgação

Para a Prefeitura de Sumaré, o governador Marcio França (PSB) se comprometeu a repassar R$ 4 milhões, que serão aplicados em recapeamento asfáltico de ruas e avenidas. “A gente tem procurado ajudar os prefeitos porque a receita das prefeituras caiu muito e o governo pode colaborar”, afirmou França durante a cerimônia de assinatura no último sábado.

“Sabemos que a recuperação da nossa malha viária é um dos principais anseios da população e não estamos medindo esforços para que essas obras aconteçam. Este ano já investimos aproximadamente R$ 600 mil em recape e operação tapa-buraco e, agora, com o apoio dos governos federal e estadual, poderemos avançar ainda mais, oferecendo mais segurança no trânsito e melhores condições de tráfego aos nossos moradores”, disse o prefeito Luiz Dalben.

SAÚDE

Apesar de já estarem em andamento, o governo estadual “anunciou” a construção de duas UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) em Americana e Santa Bárbara. Na primeira, as obras são a reconstrução da unidade do São Vito e o prédio próprio do São Luiz, que hoje funciona em um imóvel alugado. Já na segunda, o governador relembrou a parceria para execução da UBS do bairro São Francisco II.