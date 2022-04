Região vai receber 901 novas urnas eletrônicas para as eleições

Os equipamentos serão usados nas eleições do dia 2 de outubro e são mais modernos e mas seguros, de acordo com o TRE-SP

As zonas eleitorais das cidades que compreendem a RPT (Região do Polo Têxtil) vão receber 901 novos modelos de urnas eletrônicas, de acordo com informações do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral). Os equipamentos serão usados nas eleições do dia 2 de outubro.

De acordo com o órgão, as urnas modelo UE2020, que estão sendo produzidas em Manaus, serão mais modernas, mais seguras e trazem novos recursos de acessibilidade e novidades em termos de segurança, transparência e agilidade.

As cinco cidades da região terão 901 novos equipamentos, em substituição aos antigos – Foto: TRE-SP / Divulgação

Em Americana, a zona eleitoral do bairro São Vito vai receber 123 novas urnas. Já para a do Centro serão 101 equipamentos. Em Santa Bárbara d’Oeste, serão 173 novas urnas. Em Sumaré, em Nova Veneza, serão 158, além de mais 86 no Centro. Nova Odessa terá 61 novos equipamentos, enquanto Hortolândia terá 199.

O TRE-SP informou que as principais mudanças da nova urna eletrônica, em relação ao modelo anterior, de 2015, são o processador, que é 18 vezes mais rápido; ela não precisa de recarga e a bateria tem custo menor de conservação; a expectativa de duração da bateria é por toda a vida útil da urna; com o uso de pen drive há maior flexibilidade na logística para os TREs na geração de mídias; e, por fim, o terminal do mesário passa a ter tela totalmente gráfica e superfície sensível ao toque.

Além disso, o novo modelo conta com um teclado aprimorado, com teclas com duplo fator de contato, o que permite ao próprio teclado acusar erro; as urnas contarão com grandes novidades em termos de acessibilidade, sendo uma voltada para pessoas com deficiência visual e outra para pessoas com deficiência auditiva.

O QUE NÃO MUDOU

Apesar das mudanças na nova urna, o órgão salienta que algumas características dos equipamentos não mudam: não se conectam a nenhum tipo de rede; também não muda a assinatura e resumo digitais, garantindo que somente o sistema e programas desenvolvidos pelo TSE e certificados pela Justiça Eleitoral (JE) sejam executados nos equipamentos; e foram mantidas as etapas de seguranças.

Além disso, foi mantida a possibilidade de auditoria das urnas, antes, durante e após a votação; impressão do comprovante que mostra que no início da votação não há voto registrado na urna para nenhuma candidatura; emissão dos BUSs (Boletins de Urna) logo após o término da votação; as urnas vão continuar com o RDV (Registro Digital do Voto) – nele, as informações sobre os votos são embaralhadas em uma tabela que assegura o sigilo da votação.

Por fim, no dia da eleição continuam a ser realizados os Testes de Integridade em dezenas de urnas que já estavam prontas para uso.