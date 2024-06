Região teve sete ‘homicídios ocultos’ em 2022, aponta estudo

Juntas, quatro das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) tiveram sete “homicídios ocultos” em 2022. O apontamento foi feito pela versão deste ano do Atlas da Violência, lançado nesta terça-feira (18), que reúne informações sobre esse tipo de crime nos municípios com 100 mil habitantes ou mais, pesquisadas na base de dados do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), do Ministério da Saúde.

As vítimas de mortes violentas no Estado de São Paulo são analisadas por legistas do IML (Instituto Médico Legal), quando a causa do óbito não é conhecida.

Segundo Daniel Cerqueira, pesquisador do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e coordenador do atlas, há três possibilidades de ocorrência da morte: acidente, suicídio ou homicídio. Quando o profissional não consegue determinar se a morte violenta se deu por um desses motivos, o corpo é registrado no Ministério da Saúde como “causa indeterminada.”

A morte ainda é investigada pela polícia, que pode ter informações que levem ao motivo. Caso a corporação não consiga ou até mesmo se recuse a fornecer esclarecimentos, o óbito é registrado no ministério, em definitivo, como morte por causa indeterminada. Porém, nesse registro há vários dados pessoais sobre a vítima e sobre o possível crime.

A equipe de pesquisa do atlas teve acesso a esses dados e, por meio de inteligência artificial, criou um mecanismo para apontar a probabilidade de uma morte violenta ter sido um homicídio oculto.

“Nós olhamos cada pessoa que morreu no Brasil por morte violenta de 1996 a 2022, analisamos mais de 3,6 milhões de mortes e a partir de um modelo estatístico matemático identificamos padrões de um crime de homicídio. Esses padrões ajudam a responder a pergunta: qual é a probabilidade dessa morte indeterminada entrar na caixinha dos homicídios?”, explicou Daniel.

Com essas informações, foi possível apontar que a região teve sete homicídios ocultos, sendo três em Americana, dois em Hortolândia e um em Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Nova Odessa não integra o levantamento por ter 62 mil habitantes, conforme Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Os sete homicídios ocultos se juntam a outros 82 registrados nas quatro cidades em 2022, sendo 14 em Americana, 13 em Santa Bárbara, 34 em Sumaré e 21 em Hortolândia.

Ainda que os municípios tenham um dos menores índices de homicídios do País, Daniel acredita que o levantamento serve como diagnóstico para políticas públicas em escala nacional.

“Fazendo uma analogia: você imagina uma pessoa chegando a um médico com uma doença. O médico, para tratar essa doença, vai fazer um diagnóstico antes de receitar um remédio. Essa pesquisa é um diagnóstico, é um grande filme do Brasil para pensar em políticas públicas nacionais para combater a violência”, ponderou Daniel.

Após questionamento do LIBERAL, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) afirmou que “monitora e analisa continuamente os homicídios e demais crimes contra a vida, por meio do SP Vida. Com isso, além de garantir que cada ocorrência seja registrada e investigada adequadamente, diminuindo a subnotificação, a pasta cria políticas públicas de enfrentamento”.