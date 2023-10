As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) geraram em setembro 832 empregos formais. Juntas, contabilizaram 11.458 admissões e 10.626 desligamentos, números que levaram a um saldo positivo.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Santa Bárbara d’Oeste foi o município com o melhor saldo da região (414), seguida por Sumaré (223), Americana (141) e Nova Odessa (93).

Por sua vez, Hortolândia foi a única a fechar o mês com saldo negativo de empregos (39).

Embora em sua maioria positivos, os números foram impactados pelo setor de construção.

Com exceção de Santa Bárbara, que gerou três empregos formais, todas as outras fecharam o mês com mais demissões nesse segmento – que, na região, teve saldo negativo de 61.

“A construção civil experimentou um ‘boom’ durante a pandemia de Covid-19 porque as taxas de juros ficaram muito baixas e uma série de obras começou a ser viabilizada.

Após a pandemia, a taxa foi a 14% e fez com que várias construções não fossem aprovadas no Brasil.

“Esse é um setor que precisa das taxas mais baixas”, explicou o economista e professor da PUC-Campinas, Roberto Brito de Carvalho.

Já no caso de Hortolândia, as demissões nos setores de comércio e serviço, relacionadas a uma empresa de comunicação, contribuíram para o resultado ruim.

Decisão específica

“Esse movimento pode ser visto como um caso especial, dado os setores e a importância que algumas empresas têm na cidade. Elas podem ter tomado alguma decisão específica: ou de redução de seus quadros, ou de redução de suas áreas”, ponderou Roberto.

Também houve uma desaceleração no saldo em relação a setembro do ano passado, positivo em 1.430.

Segundo Roberto, essa diminuição é natural, já que os números de 2022 foram impulsionados pela retomada econômica após a pandemia.

Ainda segundo o economista, a tendência é de que nos próximos meses a região continue gerando empregos, motivada pelos setores de serviço e comércio que têm expectativas boas para as festas de Natal e Ano Novo.

No cenário nacional, 211.764 postos de trabalho foram gerados em setembro.

Nos primeiros nove meses de 2023, o País acumulou um saldo de 1,59 milhão de brasileiros com carteira assinada.