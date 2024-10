Região tem vacinas em falta; confederação de municípios cobra Ministério da Saúde

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) estão enfrentando falta de algumas vacinas na rede pública de saúde. Em Americana, por exemplo, a imunização contra a catapora está suspensa. Santa Bárbara d’Oeste, por sua vez, tem otimizado frascos de outros imunizantes para garantir a vacinação.

Por conta da falta de distribuição das vacinas por parte do Ministério da Saúde, a CNM (Confederação Nacional de Municípios) enviou um ofício nesta semana à pasta cobrando providências quanto aos imunizantes. A confederação informou que 1.563 cidades estão com problemas na entrega.

Assim, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, solicitou “imediato restabelecimento da normalidade no abastecimento das vacinas em todo o País”. A entidade informou, ainda, que a maior parte dos imunizantes em falta são destinados às crianças.

Imunização afetada

Em Americana, além da vacina contra a catapora, estão em falta a DTP (tétano, difteria e coqueluche) e meningite C. O município informou que a DTP tem sido substituída pela pentavalente, enquanto a ausência da meningite C está sendo compensada com a meningocócica ACWY.

Já em Santa Bárbara, as vacinas que estão com recebimento parcial ou em falta são para tríplice Acelular (DTPa), HPV, hepatite A, meningite C e meningocócica ACWY. Para lidar com as ausências, a Secretaria de Saúde afirma otimizar os frascos de vacina, concentrando a aplicação em horários e pontos estratégicos.

Região

Nova Odessa, por sua vez, afirmou que orientou as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) a como lidar com a falta da vacina da catapora. As unidades contam com uma lista das crianças que têm idade para serem vacinadas e, assim que o imunizante chega, as famílias são convocadas para a aplicação.

“A varicela [catapora] realmente tem faltado bastante. Quando essa vacina chega, ligamos para as mães trazerem as crianças. Assim, aos poucos, vamos colocando as doses de vacinas em ordem nos cartões das crianças”, disse a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Paula Mestriner.

Em Hortolândia, por fim, a prefeitura informou que apenas a vacina contra a Covid-19 está em falta – tanto para crianças quanto para adultos. Os demais imunizantes estão em estoque.

A reportagem perguntou à Prefeitura de Sumaré se há vacinas em falta no município, mas não teve resposta. O Ministério da Saúde também não se manifestou.