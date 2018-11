Região tem três furtos a residência no final de semana

Três casas foram invadidas e furtadas na RPT (Região do Polo Têxtil) durante o feriado prolongado. A PM (Polícia Militar) de Americana deteve três menores que haviam acabado de praticar um crime no bairro São Luiz no domingo, e Nova Odessa registrou outros dois casos em que ninguém foi preso.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Por volta das 16h30 de domingo (18), a PM foi acionada para atender a um furto na Rua Felicio Seleguini, no São Luiz, em Americana. Dois menores foram flagrados pulando o muro da residência de dentro para fora, um deles carregando um notebook. Um terceiro suspeito conseguiu fugir a pé e entrou na casa onde mora, na mesma rua onde o crime foi praticado.

Ele acabou detido e os policiais encontraram, em vistoria realizada no imóvel, um relógio, um narguilé e diversas bijuterias. Um segundo relógio furtado não foi localizado. Os três foram apresentados ao plantão policial, onde o caso foi registrado. Eles foram liberados aos pais e os objetos apreendidos foram devolvidos à vítima.

Uma casa no Jardim Santa Luiza, em Nova Odessa, teve a porta da cozinha arrombada e foi furtada. A vítima, uma dona de casa de 24 anos, procurou a Polícia Civil para registrar o caso. Ela contou que foram levados um micro-ondas, uma fritadeira, uma televisão, um botijão de gás e uma antena. O crime foi praticado entre quinta-feira (15) e sábado (17).

Já entre sábado e domingo, uma casa no bairro Santa Rita II, também em Nova Odessa, teve uma televisão de 55 polegadas levada. O operador de máquina que teve a residência invadida disse que os bandidos tiveram acesso ao interior do imóvel por meio da janela de vidro blindex do quarto. Ninguém foi preso.

CUIDADOS

A PM divulgou, na quarta-feira (14), uma lista de dicas e orientações para evitar ocorrências no feriado prolongado. Um dos exemplos é tentar fazer a casa parecer habitada, deixando luzes acesas, pedindo para um amigo ou familiar fazer visitas ao imóvel e instalar dispositivos de segurança, como alarmes.