Região tem saldo positivo, mas vê empregos caírem 26% em 2022

A RPT (Região do Polo Têxtil) encerrou 2022 com um saldo positivo de 13.185 empregos formais, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No entanto, o número é quase 26% menor do que a soma de 2021, quando foram abertas 17.718 vagas com carteira assinada.

O resultado do ano passado é reflexo de 140.321 admissões menos 127.136 desligamentos nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Só em dezembro, mês que normalmente eleva a quantidade de demissões de trabalhadores contratados temporariamente para as festas de final de ano, foram fechados 11.404 postos.

O encerramento dessas oportunidades de trabalho resultou em um saldo negativo de 4 mil vagas, uma vez que o número de desligamentos superou o total de admitidos (7.404). O saldo negativo foi maior, inclusive, do que o mesmo período em 2021, que encerrou o mês com menos 2.815 postos.

Em dezembro do ano passado, os setores com maior número de desligamentos foram serviços (1.764) seguido por indústria (1.130) e agropecuária (464). Construção demitiu 361 trabalhadores e comércio 281.

“A intensidade da redução no segmento de serviços está muito relacionada a alocação de mão de obra temporária. Talvez a maior surpresa tenha sido a menor redução do comércio”, afirma Eliane Rosandiski, economista do Observatório da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas.

Segundo a especialista, a recuperação de 2021 foi grande e a do ano passado maior ainda. “Então, essa economia está de alguma forma gerando mais empregos. Porém, a despeito de estar tendo um crescimento, ainda estamos vivendo uma economia de muita incerteza”.

De acordo com ela, houve um aumento maior no número de empregos, mas não necessariamente na capacidade de consumo, o que explica não estarmos com uma economia vigorosa, capaz de manter um ciclo virtuoso de crescimento. “Temos famílias endividadas, que estão vivendo uma situação que ainda não está gerando um cenário forte o suficiente para uma manutenção do nível de emprego”.

Vagas por segmento – A indústria foi o único setor na região que não registrou alta no número de admissões no ano passado na comparação com 2021. Pelo contrário. A quantidade de contratações caiu quase 7% entre os períodos, passando de 33.961 para 31.590.

O segmento também foi o que teve o saldo mais reduzido de um ano para outro. Enquanto que 2021 fechou com 4.867 postos, no ano passado, o número foi de 970. O LIBERAL tentou repercutir o resultado com a unidade do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, mas não teve retorno.

O setor de construção encerrou 2022 com saldo de 847 postos, 26% a menos que no ano anterior (1.145). Já serviços teve queda de 9,12% na comparação entre os períodos, passando de 7.465 vagas criadas para 6.784.

Os segmentos de comércio e agropecuária foram os únicos que registraram alta. O primeiro elevou o saldo em 7,58%. O número de postos passou de 4.244, em 2021, para 4.566, no ano passado. E o segundo encerrou 2022 com 18 vagas, cenário bem diferente do ano anterior, que fechou com saldo negativo de três postos.