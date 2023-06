Região tem menor número de mortes no trânsito em maio desde 2015

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou quatro mortes em acidentes de trânsito em maio, mês da campanha Maio Amarelo, que tem como objetivo abordar a segurança no trânsito. A quantidade de óbitos é a menor já contabilizada no período desde 2015, início da série de estatísticas do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

Região teve queda no número de mortes em acidentes – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Do total de mortes em maio deste ano, duas ocorreram em acidentes na cidade de Hortolândia, uma em Americana e outra em Sumaré. Com relação às vítimas, três eram do sexo masculino e uma do feminino. O levantamento mostra que todos morreram no local das ocorrências.

Os óbitos que ocorreram em Hortolândia foram decorrentes de um acidente de moto durante a madrugada do dia 28 de maio, Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101). Passageiro e condutor (um homem e uma mulher) morreram na hora.

Também na noite do dia 28, um homem de 44 anos morreu atropelado na SP-330 (Rodovia Anhanguera), em Sumaré. Em Americana, um atropelamento na Rua Antônio Luchesi, no São Luiz, provocou a morte de um idoso de 64 anos.

Apesar da queda nas ocorrências com vítimas fatais no mês de maio, o período janeiro-maio deste ano na região teve mais acidentes na comparação com a mesma época dos anos anteriores.

Foram 45 acidentes com mortes em 2023, contra 38 no ano passado. Em 2021, foram 42. O número de óbitos só não superou o total registrado no mesmo período de 2015, início da série histórica, quando 50 pessoas morreram vítimas de acidentes.