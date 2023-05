Região tem maior número de roubo de veículos desde 2014

Índices do delito foram puxados por Sumaré e Hortolândia; RPT registrou 388 casos no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 54%

O número de roubos de veículos registrados no primeiro trimestre na RPT (Região do Polo Têxtil) é o maior desde 2014, mostram dados da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) divulgados na última semana.

Foram 388 casos registrados entre janeiro e março deste ano nas cinco cidades, um crescimento de 54% em comparação com o primeiro trimestre de 2022, quando a polícia registrou 252 crimes do tipo.

As cidades que puxaram a alta foram Sumaré (64%) e Hortolândia (48%). As duas representam 329 dos 388 casos notificados na região, o equivalente a 85% do total.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao menos desde 2016 a RPT não contabilizava mais de 300 carros roubados no primeiro trimestre. O índice do delito era, em média, de 222 nos três meses, uma queda em relação a anos anteriores, quando se roubava quase o dobro de automóveis.

A estatística em 2023, entretanto, voltou a marcar um número significativo na série histórica da SSP. Foi o maior número para o trimestre desde 2014, quando a região teve 625 veículos roubados no período.

A alta nos assaltos vai na contramão de outros crimes, como homicídios e roubos e furtos gerais, que tiveram queda no trimestre, conforme mostrou o LIBERAL na última semana.

Furtos

Menos graves, já que não envolvem ameaça ou violência, os furtos de veículos também cresceram no trimestre, mas em ritmo menor – de 618 para 673 – 9% em comparação com 2022. Novamente, Sumaré e Hortolândia puxaram a alta do delito.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

No caso da primeira, o aumento entre 2022 e 2023 foi de 115 para 151 (31%). Já em Hortolândia, o número dobrou – de 64 para 128. Em Americana, cidade da região onde mais se furta veículos, o crime recuou entre os trimestres – de 292, em 2022, para 229, neste ano, queda de 22%.

Outro lado

Em nota ao LIBERAL, a SSP informou que as polícias Civil e Militar da região realizam ações conjuntas para identificar e combater os desmanches ilegais de veículos, com a identificação de receptadores e quebra da cadeia criminosa. Além disso, a secretaria disse que a recuperação de veículos roubados aumentou 16% nesse primeiro trimestre em Sumaré.

Na última semana, uma operação da Polícia Civil em conjunto com o Detran (Departamento de Trânsito) e a SSP para combater roubos, receptações e o comércio ilegal de peças de automóveis resultou em oito prisões na RPT.

Já o 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), responsável pela PM em Sumaré e Hortolândia, confirmou o aumento de casos e disse que realiza ações de inteligência para identificar os desmanches e que prendeu mais de 20 suspeitos diretamente ligados aos roubos e furtos de veículos no trimestre.

A nota, assinada pelo tenente Caio Battistela, diz ainda que os trabalhos de inteligência possibilitam o acompanhamento da dinâmica dos crimes, e o emprego das modalidades de policiamento é realizado de maneira a buscar a prevenção e a diminuição dos delitos. A expectativa da corporação é uma redução nos casos para os próximos meses.

Colaborou João Colosalle