Região tem janeiro mais violento no trânsito, com dez mortes registradas

Dez pessoas morreram só em janeiro deste ano em acidentes de trânsito na RPT (Região do Polo Têxtil). O número elevado fez com que o mês se tornasse o mais violento desde 2015, quando teve início a série histórica de estatísticas do Infosiga, sistema de dados do governo estadual.

A comparação leva em conta os óbitos registrados só no primeiro mês dos anos anteriores.

Acidente matou quatro em Sumaré, em janeiro – Foto: EPTC Campinas / Cedida

A alta na quantidade de mortes foi puxada por Sumaré, que sozinha contabilizou seis óbitos, sendo que quatro deles ocorreram em decorrência de um único acidente.

O casal Paulo Vasconcelos, de 54 anos, Silvana Vasconcelos, de 49 anos, e a filha Tayane Vasconcelos, de 20 anos, não resistiram aos ferimentos depois de terem o carro, um Citröen C3, atingido por uma picape Chevrolet Montana, na tarde de 28 de janeiro, na Rodovia Anhanguera (SP-330).

O condutor da Montana, Luciano Aparecido da Silva, de 46 anos, também morreu. O único sobrevivente da tragédia foi um sobrinho do casal, de 11, que foi socorrido ao Hospital das Clínicas da Unicamp pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.

Os municípios de Americana e Hortolândia registraram, cada um, mais duas mortes, totalizando os 10 óbitos em janeiro. No mesmo período de 2020, 2021 e 2022, foram contabilizadas oito mortes.

Em 2019, nove pessoas faleceram em acidentes de trânsito. Em 2018, quatro; em 2017, seis; em 2016, sete; e em 2015, oito.