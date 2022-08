Região tem ao menos 40 candidaturas a deputado

Prazo para as convenções partidárias, que oficializam internamente a escolha dos partidos por seus candidatos, se encerrou na última sexta-feira

Um levantamento do LIBERAL aponta que há, ao menos, 40 candidatos a deputado estadual ou federal na RPT (Região do Polo Têxtil). Destes, pelo menos 30 não concorreram nas eleições de 2018.

O prazo para as convenções partidárias, que oficializam internamente a escolha dos partidos por seus candidatos, se encerrou na última sexta-feira. Agora, as legendas têm até 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral.

A apuração do LIBERAL foi feita na última semana diretamente com partidos e candidatos, em busca de nomes que atuam na região de Americana. Não há uma fonte oficial de informação sobre candidaturas relacionadas à RPT. A quantidade de concorrentes, portanto, pode ser maior.

A cidade onde o levantamento mais identificou candidatos foi Americana, repetindo o cenário de 2018. São 17 nomes que postulam ao legislativo estadual ou federal. Na lista, constam ao menos seis vereadores em atividade.

Velhos conhecidos da política americanense, ex-deputados que concorreram nas últimas eleições estão de fora: Cauê Macris (PSDB), Antonio Mentor (PT) e Chico Sardelli (PV), atual prefeito de Americana, não disputarão cargos em outubro.

Em Santa Bárbara, há ao menos oito candidaturas, mesmo número de Sumaré. Com atuação em Hortolândia, são sete, e, em Nova Odessa, apenas dois.

Das 40 candidaturas identificadas pelo LIBERAL, dez são de mulheres. A legislação eleitoral prevê que pelo menos 30% das candidaturas de um partido sejam femininas. O PDT e o Republicanos são os partidos que mais lançaram candidatos na região, segundo o levantamento. São quatro em cada legenda.

CALENDÁRIO. Com as convenções realizadas, agora os partidos, federações ou coligações partidárias precisam registrar os candidatos na Justiça Eleitoral. O prazo para essa etapa é 15 de agosto.

Os registros, em que constam informações sobre os candidatos, podem ser consultados por qualquer cidadão, eleitor ou não, por meio da plataforma Divulgacand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). É possível acessá-la em divulgacandcontas.tse.jus.br.

A partir do dia 16, tem início a propaganda eleitoral, que dura até 30 de setembro. O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro. O segundo, para 30 de outubro.

Candidatos a deputado estadual

CANDIDATOS PARTIDO CIDADE Dr. Renato Martins PTB Americana Dr. Romar MDB Americana Israel Alexandre PSDB Americana Leco Soares Podemos Americana Leonora Perico PDT Americana Kim PDT Americana Marcos Homsi Novo Americana Prof. Juliana PT Americana Ricardo Molina Republicanos Americana Thiago Martins PV Americana Ana Perugini PT Hortolândia Eduardo Ricatto Patriota Hortolândia Nenê Réstio Progressista Nova Odessa Adolfo Basso PDT Santa Bárbara Dr. José PSB Santa Bárbara Eliana Pascon Patriota Santa Bárbara Jesus Vendedor Avante Santa Bárbara Marcos Fontes União Santa Bárbara Camila Cristina Brito Agir Sumaré Décio Marmirolli PSDB Sumaré Dirceu Dalben Cidadania Sumaré Ismael da Silva Souza Agir Sumaré Sirineu Araújo PL Sumaré

Candidatos a deputado federal