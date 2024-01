Região tem 704 pessoas em situação de rua cadastradas, diz observatório

Número aumentou quase dez vezes na comparação com 2015, quando todas as cidades da RPT somavam 74 pessoas nesse cenário

Basta passar pelos semáforos das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) para perceber a concentração de homens, mulheres e até crianças em situação de rua que tentam vender alguma bala ou pedem moedas.

Entre motivos para situação de rua estão problemas familiares, desemprego e alcoolismo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O cenário é reflexo do aumento dessa população, que soma 704 pessoas em situação de rua inscritas no Cadastro Único em 2023, na RPT, segundo o Observatório Nacional dos Direitos Humanos.

O perfil é majoritariamente masculino (88%), de pessoas negras (68%) e em idade adulta (57% entre 30 e 49 anos).

Os principais motivos apontados para a situação de rua foram problemas familiares, desemprego e alcoolismo ou uso de drogas ilícitas, segundo o levantamento.

Na região, a cidade com maior número de moradores de rua é Hortolândia com 207 pessoas, seguida por Sumaré com 176, Americana (167), Nova Odessa (93) e Santa Bárbara d’Oeste (61).

Esse número aumentou quase dez vezes desde 2015, quando todas as cidades da RPT registravam o total de 74 pessoas nessa situação, com exceção de Nova Odessa, que não computava o levantamento.

Alguns municípios oferecem apoio. Em Americana essas pessoas são atendidas e orientadas pelo Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social).

São oferecidos atendimento e encaminhamento ao Serviço de Acolhimento Institucional, em parceria com a Associação Vinde à Luz, abrigo e à Casa de Passagem.



“É realizado um acompanhamento da equipe multidisciplinar para superação das situações de vulnerabilidade pessoal e reinserção social e ao mercado de trabalho”, afirma Juliani Hellen Munhoz Fernandes, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana.

A população pode acionar o Seas pelos telefones: (19) 99100-6811 (Whatsapp) ou (19) 3478-2406, de segunda-feira a domingo, das 8 às 20 horas e, durante noite e madrugada, pelo telefone 153 da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Amigos do Trecho

Já a iniciativa do patrulhamento rodoviário, que hoje é considerada política pública, “Amigos do Trecho”, visa tirar as pessoas em situação de rua que se tornam vulneráveis a atropelamento nos acostamentos das rodovias.

O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana explica que o trabalho começa com os policiais.

“Inicialmente realizamos a pesquisa para constatar se é foragido da Justiça, ou se tem algum ferimento que precisa de atendimento. É oferecido a remoção para um local em que possa tomar banho, se alimentar ou pernoitar. Essas ações são realizadas com apoio das prefeituras e concessionárias que realizam o transporte”, confirma.

Atualmente o “Amigos do Trecho” é realizado com a ajuda das prefeituras de Campinas e Vinhedo, mas a corporação busca apoio de outras cidades.