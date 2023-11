Região tem 67 mil pessoas com deficiência, aponta pesquisa da Unicamp

A RPT (Região do Polo Têxtil), que engloba os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, tem 67.008 PCDs (Pessoas com Deficiência), segundo o novo Observatório do Trabalho e Pessoa com Deficiência.

O número representa 6,7% do total da população dessas cidades, que possuem, juntas, 998.792 habitantes, conforme mostra o Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O levantamento é resultado de uma parceria entre o Cesit (Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e o MPT (Ministério Público do Trabalho) de Campinas.

A estimativa populacional de PCDs na região foi obtida com base nos dados do Censo 2022 e nos registros administrativos do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). A pesquisa tem como objetivo fornecer informações para o planejamento de políticas públicas voltadas para a contratação de pessoas com deficiência e reabilitados.

Fernanda Karina Aparecida Fontana trabalha como embaladora – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No Estado de São Paulo, estima-se que haja 3,5 milhões de PCDs, sendo que 1,9 milhão delas estão na faixa etária considerada potencialmente apta para o mercado de trabalho, entre 16 e 64 anos.

Na RPT, Hortolândia é o município com o maior proporção de PCDs, com 7,1% da população (16.830 PCDs), seguido por Americana, com 7% (16.739 PCDs). Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Nova Odessa vêm na sequência.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Pesquisadora do Cesit e uma das coordenadoras do estudo, Guirlanda Benevides destaca que o foco inicial da pesquisa é compreender a população de PCDs, visando sensibilizar a sociedade e as empresas para o cumprimento da Lei de Cotas.

Um estudo recente da Unicamp revela que 83,7% das empresas do Estado de São Paulo não estão cumprindo a lei, o que demonstra a necessidade de ações concretas para promover a inclusão das PCDs no mercado de trabalho.

Em Americana, por exemplo, um levantamento de 2020 mostra que o município possui apenas 975 vínculos ativos de pessoas com deficiência, o que mostra que menos de 6% dessa população está empregada, considerando os 16.739 PCDs apontados pelo observatório.

Primeiro emprego

Uma das que conseguiram emprego é a embaladora Fernanda Karina Aparecida Fontana, de 44 anos.

Ela trabalha há 16 anos na rede de supermercados São Vicente. Começou com 28 anos na unidade do São Vito e, depois de um ano e meio, pediu transferência para a loja do Jardim Brasil para ficar próxima do pai, que morreu há oito anos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Conclui o ensino médio e conquistei meu primeiro e único registro aqui [refere-se ao São Vicente], por meio da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais). Acho que qualquer pessoa com deficiência pode ter uma colocação no mercado de trabalho. Basta estudar e demonstrar boa vontade”, afirma Fernanda, que possui deficiência mental.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana diz que divulga por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) vagas específicas para PCDs, facilitando o acesso e incentivando a inclusão. Medidas semelhantes são adotadas pelas prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Os municípios de Sumaré e Hortolândia não se manifestaram.

A procuradora e coordenadora nacional da Coordigualdade (Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho), Danielle Olivares Corrêa, ressalta que os dados coletados serão fundamentais para o planejamento de políticas públicas e ações em prol da inclusão das PCDs no mercado de trabalho, não apenas na RPT, mas em todo o Estado.

A expectativa é que essas informações levem a um aumento significativo na contratação de PCDs e à efetiva inclusão desse público no mercado de trabalho.

Apae é exemplo com inserção de jovens no mercado de trabalho

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana realiza, desde 2010, a inclusão de PCDs (Pessoas com Deficiência) nas empresas de forma especializada.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Trata-se de um programa que conta com a adesão de 336 pessoas, das quais 224 já estão incluídas no mercado de trabalho formal. As outras 112 aguardam uma oportunidade de trabalho. Eles passam por uma preparação quinzenal na Apae.

De acordo com a psicóloga Mariéllen Villas Boas, o programa é destinado às pessoas com 16 anos ou mais que têm deficiência física, auditiva, visual, intelectual/múltipla, TEA (Transtorno do Espectro Autista) e reabilitados pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, a equipe da entidade de Americana, representada pela psicóloga, vai apresentar essas experiências no 27º Congresso da Apae Brasil, que acontecerá em Maceió.

O que diz a Lei de Cotas

A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoa de deficiência habilitada, na seguinte proporção:

Até 200 empregados – 2%

De 201 a 500 empregados – 3%

De 501 a 1 mil empregados – 4%

Mais de 1 mil empregados – 5%

Números por cidade