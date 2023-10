Região tem 654 empresas que aderiram a programa de capacitação digital

Ao todo, 654 empresas de Americana e região aderiram à Jornada de Transformação Digital, programa gratuito de capacitação digital para empresas com faturamento anual de até R$ 8 milhões.

A iniciativa tem como objetivo modernizar e automatizar os processos produtivos das micro, pequenas e médias indústrias do Estado de São Paulo.

Segundo Cervone, empresas multinacionais podem indicar os seus fornecedores para a jornada – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A jornada é promovida em ação conjunta da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Senai-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

De acordo com dados das entidades, enviados após solicitação do LIBERAL, Americana é a cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) com o maior número de empresas adeptas (233).

Na sequência, vem Santa Bárbara d’Oeste (191), Sumaré (110), Hortolândia (64) e Nova Odessa (56). Por sua vez, no Estado, são 13.975 empresas que se inscreveram.

Na jornada, as empresas são atendidas por especialistas, que orientam sobre oito estágios que precisam ser implantados nas firmas em até dois anos: diagnóstico, estratégia, otimização de processos, mapeamento, automação, digitalização, integração e indústria inteligente.

Esses estágios fazem com que a empresa atinja o nível ideal de adaptabilidade aos meios digitais, o que ajuda a melhorar o controle operacional e a automatizar a linha de produção, aumentando a produtividade.

Período de recessão

“A gente vem de sete anos de recessão, três anos de pandemia da Covid-19, guerra da Ucrânia com a Rússia e agora guerra entre Israel e o Hamas. Então, como superar essas dificuldades, principalmente o micro, pequeno e médio produtor? Digitalizando os serviços. Por isso, fizemos esses estágios de maturidade dentro da jornada”, explicou Rafael Cervone, presidente da Ciesp.

Ainda segundo Cervone, empresas multinacionais podem indicar os seus fornecedores para a jornada para que elas possam crescer em produtividade, o que ajudaria nos resultados em cadeia.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.jornadadigital.sp.senai.br.

Rafael Cervone elogia reforma tributária

O presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Rafael Cervone, disse ao LIBERAL nesta quinta-feira (19) que a reforma tributária, em tramitação no Senado Federal, é “muito positiva” e aliada à isonomia fiscal podem ajudar o setor têxtil a se recuperar tanto a nível nacional, quanto em Americana e região.

Segundo Cervone, a reforma acaba com a guerra fiscal entre diferentes localidades, chamada por ele de “manicômio tributário”, e reduz a carga de tributos, principalmente da indústria. Se adotada uma isonomia fiscal, que atualmente é prejudicada pela isenção a produtos importados de até US$ 50, o cenário pode se tornar positivo para as indústrias.

“Esses são impactos fulminantes na indústria têxtil. O ministro [da Fazenda, Fernando] Haddad é sensível ao assunto [da isonomia], mas esse problema deveria ser considerado crime de sonegação e não pegá-lo e aumentá-lo”, comentou.

A reforma, se aprovada, irá unificar cinco tributos e criar o IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que será dividido em dois: um federal e outro dos estados e municípios.