Região tem 59 mil CNHs que venceram na pandemia

A assessora parlamentar Melissa Medeiros preferiu esperar a sanção da lei que altera a validade da CNH para renová-la - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A RPT (Região do Polo Têxtil) tem 59.372 motoristas com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida. Segundo o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), são condutores cuja validade do documento expirou durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e ainda não procuraram o órgão para regularizar a situação.

Por conta do novo coronavírus, os prazos para a renovação da CNH estão suspensos por tempo indeterminado, ou seja, quem for parado em blitz não vai ser multado. Em todo o Estado de São Paulo, há 2,7 milhões de carteiras vencidas de março de 2020 a agosto de 2021, de um total de 25.981.937 motoristas registrados.

Na RPT, Americana lidera o ranking com 16.403 condutores, seguido por Sumaré com 16.046, Santa Bárbara d’Oeste com 11.344, Hortolândia com 11.309 e Nova Odessa com 4.270.

O advogado Rafael Possobon, de 39 anos, é um dos motoristas de Americana que ainda não renovou a carteira, que venceu em 12 de dezembro do ano passado. “Não fiz a renovação por conta da pandemia. Minha vida está restrita entre minha casa e meu trabalho, por isso, não vejo necessidade de renovar com urgência”, afirmou.

Mesmo com a interrupção dos prazos, o Detran afirma ser possível renovar a CNH na data que deseja, evitando fila de espera para a realização do exame médico, único item a ser realizado presencialmente.

De acordo com o órgão, basta acessar os portais do Poupatempo (poupatempo.sp.gov.br e detran.sp.gov.br) ou baixar o aplicativo Poupatempo Digital (veja o quadro).

RENOVAÇÃO. Todas as CNHs renovadas a partir de 12 de abril de 2021 já terão a validade do documento, de acordo com a Lei Federal 14.071/20. Ou seja, o vencimento do exame de aptidão física e mental, que faz parte do processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, passa a ser de 10 anos para condutores de até 50 anos de idade.

A assessora parlamentar Melissa Medeiros, de 35 anos, disse que como a renovação está suspensa por prazo indeterminado, optou por esperar a sanção da lei federal para a validade do documento ser de 10 anos. “Minha CNH venceu em dezembro do ano passado. Esperei a sanção da lei e devo renovar até o final deste ano”.

O prazo de cinco anos será mantido para os condutores de 50 a 69 anos. Acima de 70 anos, o prazo será de três anos.