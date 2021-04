Região do Polo Têxtil registra mais 49 mortes por coronavírus e total vai a 2.226

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou 49 novas mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) e o total de vítimas da pandemia chega a 2.226. A paciente mais jovem tinha apenas 19 anos. Há um mês, a região batia o recorde de mortes, com 50 óbitos informados em um único dia.

Americana registrou 14 novas mortes pela doença, contabilizando no total 487 vítimas da pandemia.

Em Hortolândia, foi registrada a vítima mais jovem informada nesta segunda. A paciente tinha apenas 19 anos e, segundo a prefeitura, sofria de comorbidade. A doença não foi informada. Além dela, foram informados outros quatro óbitos, totalizando 460 vítimas. Todos os óbitos informados hoje ocorreram no Hospital Municipal Mário Covas:

homem, 46 anos, sem comorbidades. Faleceu no dia 17 de abril;

homem, 62 anos, sem comorbidades. Faleceu no dia 19 de abril;

mulher, 19 anos, com comorbidades. Faleceu no dia 16 de abril;

mulher, 45 anos, sem comorbidades. Faleceu em 17 de abril;

mulher, 60 anos, com comorbidades. Faleceu no dia 20 de abril.

Santa Bárbara d’Oeste informou 12 mortes e contabiliza 470 vítimas. As internações em leitos públicos sem respiradores saltaram de 75% para 87% na cidade. Já as vagas com respiradores mantêm 96% de ocupação. Veja detalhes das vítimas informadas no boletim de hoje:

Homem, 78 anos (Óbito em 16 de abril de 2021)

Homem, 40 anos (Óbito em 18 de abril de 2021)

Mulher, 74 anos (Óbito em 20 de abril de 2021)

Homem, 83 anos (Óbito em 22 de abril de 2021)

Mulher, 55 anos (Óbito em 23 de abril de 2021)

Mulher, 70 anos (Óbito em 23 de abril de 2021)

Homem, 68 anos (Óbito em 23 de abril de 2021)

Homem, 62 anos (Óbito em 24 de abril de 2021)

Mulher, 57 anos (Óbito em 25 de abril de 2021)

Mulher, 48 anos (Óbito em 25 de abril de 2021)

Homem, 63 anos (Óbito em 26 de abril de 2021)

Homem, 62 anos (Óbito em 26 de abril de 2021)

Nova Odessa registrou 46 novos casos positivos, nenhum deles óbito. O município registra, desde o início da pandemia, 138 vítimas.

Sumaré registrou 17 novas mortes, chegando a 671 vítimas da pandemia. Entre suspeitos e confirmados, a cidade tem 162 moradores internados em leitos Covid. Veja informações das vítimas: