Região tem 41 candidatos com candidatura já aceita pelo TSE

Maioria é de Americana; outros 11 ainda aguardam julgamento do pedido no TSE

Informações constam no sistema do Tribunal Superior Eleitoral - Foto: Antonio Augusto / TSE

A RPT (Região do Polo Têxtil) reúne 41 candidatos com candidatura já aceita pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), conforme constava na plataforma DivulgaCand, do próprio tribunal, até a tarde da última sexta-feira.

Os outros 11 ainda aguardam julgamento. Eles já enviaram solicitação de registro de candidatura, mas o pedido ainda não foi julgado pelo TSE. O processo, então, segue tramitando.

Após a apreciação da Justiça Eleitoral, caso o candidato preencha todas as condições de elegibilidade, a situação que aparecerá no sistema será “apto” e “deferido”, o que significa que sua candidatura terá sido acatada pelo tribunal.

As informações aparecem no DivulgaCand. Cada candidato tem sua própria página dentro do sistema, com dados como nome completo, partido pelo qual está concorrendo, ocupação e nacionalidade. Os eleitores também podem consultar a declaração de bens e a prestação de contas dos candidatos.

Dos candidatos com a candidatura já deferida, a maioria é de Americana, com 18. Também há sete de Hortolândia, um de Nova Odessa, nove de Santa Bárbara d’Oeste e seis de Sumaré.

Candidatos já confirmados

Deputado estadual

Adolfo Basso (PDT)

Ana Perugini (PT)

Clemilton Silva (Republicanos)

Doutor Douglas Oliveira (Novo)

Dr. Amorim (PTB)

Dr. José (PSB)

Dr. Renato Martins (PTB)

Dr. Romar (MDB)

Edivaldo Meira – Batoré (PSC)

Eduardo Ricatto (PP)

Eliana Pascon (Patriota)

GCM Ruizão (PP)

Israel Alexandre (PSDB)

Jesus (Avante)

Leco Soares (Podemos)

Leonora Perico (PDT)

Marco Antonio Alves Jorge – Kim (PDT)

Marcos Homsi (Novo)

Pastor Allan Lima (PSC)

Profª Juliana Soares (PT)

Ricardo Molina (Republicanos)

Sirineu Araújo (PL)

Thiago Martins (PV)

Deputado federal

Cláudio Peressim (Patriota)

Denis Andia (MDB)

Eliel Miranda (PSD)

Fabio Calixto (PT)

Gilberto Boby Boby (Republicanos)

Gualter Amado (Republicanos)

Guilherme Dall’Orto (Podemos)

Henrique do Paraíso (Republicanos)

Márcia Rebeschini (PV)

Maria Giovana Fortunato (PDT)

Marschelo Meche (PL)

Priscilla Holanda (PRTB)

Professora Sula (MDB)

Sandra Macedo (Novo)

Simone Betini (DEM)

Thalia Brasil (PP)

Vanderlei Macris (PSDB)

Walter Tato (Podemos)