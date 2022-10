Região tem 39 casos de varíola dos macacos

Município de Sumaré lidera o ranking da região com 15 casos confirmados

A RPT (Região do Polo Têxtil) chegou, nesta sexta-feira, a 39 casos positivos da varíola dos macacos, três a mais que na última quarta, de acordo com levantamento da Secretaria de Estado da Saúde.

O município de Sumaré lidera o ranking da região com o maior número de confirmações. São 15, sendo duas delas informadas nesta sexta-feira. Os pacientes, dois homens de 26 anos, são moradores da região da Área Cura e estão em isolamento domiciliar.

Em segundo lugar está a cidade de Santa Bárbara d’Oeste com 11 casos positivos, entre eles de uma menina de 4 anos. O registro mais recente ocorreu na primeira semana de outubro. Todos os pacientes já cumpriram isolamento domiciliar e foram liberados pela Saúde.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com sete confirmações da doença, Americana é o terceiro município da RPT em número de casos. Segundo a Vigilância Epidemiológica, nenhum paciente se encontra em isolamento e a transmissão está estabilizada.

Apesar de não ter respondido aos questionamentos do LIBERAL sobre a varíola dos macacos, Hortolândia, de acordo com o Estado, tem quatro casos da doença, sendo que um deles foi confirmado depois da última quarta-feira.

Em Nova Odessa, os dois casos positivos foram registrados em agosto. De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, desde então não pararam de surgir casos suspeitos, mas nenhuma outra confirmação.

A doença – O principal sintoma é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas, que podem surgir em qualquer parte do corpo, além de caroço no pescoço, axila e virilhas; febre; dor de cabeça; calafrios; cansaço; e dores musculares.

Não existe um remédio específico para tratar o vírus somente medicamentos sintomáticos e aguardar a cicatrização das lesões, que pode levar até 20 dias.