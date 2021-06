Região tem 275 famílias que podem receber benefício para parente de vítimas da Covid-19

O benefício São Paulo Acolhe, lançado nesta terça-feira pelo governo estadual para parentes de vítimas da Covid-19, poderá ser recebido por 275 famílias da RPT (Região do Polo Têxtil).

O programa vai oferecer um auxílio mensal de R$ 300 para famílias vulneráveis que perderam algum membro para o novo coronavírus (Covid-19) desde o início da pandemia. A Secretaria de Desenvolvimento Social não especificou o número de contemplados por município.

A iniciativa vai beneficiar famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários-mínimos que tenham perdido ao menos um familiar vítima de Covid-19, como pai, mãe, avô, avó, filho, filha ou outro parente, desde que a morte tenha ocorrido dentro do núcleo familiar. O programa considera todas as estruturas familiares, exceto a unifamiliar (uma única pessoa), com filhos de todas as idades.

“Nada vai reparar a dor da perda de uma pessoa querida, mas vamos ajudar na reconstrução dessas famílias”, disse o governador João Doria (PSDB).

O programa vai beneficiar 11.026 famílias em todo o estado, com 11.143 auxílios, totalizando repasse estadual de R$ 20 milhões. O benefício de R$ 1,8 mil será pago em seis parcelas mensais de R$ 300, entre os meses de julho e dezembro de 2021.

A inscrição ao benefício será pelo site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br, e a primeira parcela do benefício deve ser paga às famílias no dia 20 de julho.