Região tem 183 estudantes inscritos para almoçar nas escolas estaduais durante férias

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) têm 183 estudantes inscritos para almoçar nas escolas estaduais durante as férias de julho. A iniciativa começa nesta quarta-feira (10) e seguirá até o dia 26, das 11h30 às 13h30, nas unidades onde os pais ou os responsáveis fizeram a adesão ao projeto.

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado, após questionamento do LIBERAL, Santa Bárbara d’Oeste é o município da região com a maior quantidade de alunos que terão acesso à refeição durante o recesso, com 72. Na sequência, vêm Sumaré com 63, Americana com 28, Hortolândia com 16 e Nova Odessa, com 4.

Ainda conforme a pasta, o cardápio manterá o cuidado com os grupos nutricionais oferecidos às crianças, adolescentes e adultos que estudam na rede estadual.

“Nossas equipes escolares, incluindo cozinheiras, cozinheiros e equipe gestora, estão orientadas sobre o fornecimento do almoço durante o recesso de julho. O almoço será feito de acordo com a demanda, evitando assim desperdícios e mantendo o acesso à alimentação mesmo fora do período de aula”, destacou Nayla Veríssimo, diretora técnica do Departamento de Alimentação Escolar do Estado.

As inscrições aconteceram da última semana de junho até a quarta passada (3). O Estado não divulgou o total de adesões, mas a expectativa é fornecer 40 mil refeições a alunos de 3.534 escolas estaduais.

Caso algum estudante não tenha declarado interesse, o Estado orienta que procure o quanto antes a diretoria da escola onde está matriculado para que a unidade possa se organizar e preparar previamente as refeições.