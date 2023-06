Região tem 180 interessados para 21 vagas no Programa Mais Médicos

Resultado final do processo seletivo sai nesta segunda; cada profissional receberá bolsa no valor mensal de R$ 12 mil

O Programa Mais Médicos, retomado em março pelo governo federal, atraiu 180 interessados para 21 vagas distribuídas entre as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. O resultado do processo seletivo será divulgado nesta segunda-feira.

Dos 180 interessados, 117 são médicos brasileiros com diploma e habilitação de atuação no Brasil. Outros 38 são nascidos no Brasil com formação no exterior e habilitação de atuação no país que estudaram; e 25 são profissionais estrangeiros com formação e habilitação de atuação no país que concluíram a faculdade. Os médicos que conquistarem as vagas receberão bolsa mensal de R$ 12.386,50 por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Hortolândia é o município com maior número de vagas e interessados, sendo 11 e 82, respectivamente. Santa Bárbara d’Oeste aparece em segundo lugar com quatro oportunidades e 36 profissionais na disputa. Na sequência está Americana com três vagas e 31 interessados; Sumaré com duas oportunidades e 19 inscritos; e Nova Odessa com uma vaga para 12 médicos.

Ao todo, serão ofertadas 1.028 vagas no Estado de São Paulo e 5.967 em todo o Brasil.

Para tornar o programa mais atrativo aos médicos brasileiros, o Ministério da Saúde estruturou uma série de incentivos, como, por exemplo, auxílio no pagamento da dívida do Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), oportunidades de especialização e mestrado, adicional aos médicos lotados em regiões de alta vulnerabilidade ou difícil acesso, entre outros.