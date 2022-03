Região tem 1.290 vagas disponíveis para a Univesp

Quatro cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) e Campinas têm 1.290 vagas em seus polos da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) para 2022. As inscrições para o vestibular começam nesta terça-feira (22).

Há polos em Americana, Campinas, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, com 240 vagas, 300, 240, 210 e 300, respectivamente.

As vagas de cada polo são divididas igualmente entre os três eixos de ensino da Univesp, que são Negócios e Produção, Computação e Licenciatura.

As inscrições começam a partir das 10h desta terça, no site vestibular.univesp.br, com o custo de R$ 45, e seguem até quinta-feira (24).

São nove cursos disponíveis na universidade: pedagogia, letras, matemática, ciência de dados, tecnologia da informação, engenharia de computação, engenharia de produção, administração e, por fim tecnologia em processos gerenciais.

A prova, que conta com questões objetivas e redação, acontecerá no dia 22 de maio, às 13h, em locais que serão divulgados posteriormente. O início das aulas está previsto para agosto de 2022.