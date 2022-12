Região registra três casos de violência doméstica

A região registrou três casos de violência doméstica ao longo do final de semana, dois eles em Nova Odessa e um em Americana. Em nenhuma das situações houve flagrante e ninguém foi preso. Uma das vítimas pediu medida protetiva.

Um dos casos aconteceu no bairro Jardim Éden, em Nova Odessa, por volta das 23h de sábado (24). O autor, um homem de 36 anos, e a vítima, uma mulher de 27, estão separados há dois meses. Na noite de Natal, a mulher disse que ele deveria ficar com as duas filhas pois sairia após a ceia. Ele ficou agressivo e disse para ela buscar as crianças. Chegando no endereço para levar as filhas, a mulher começou a ser ameaçada pelo ex-marido.

Ele entrou no carro com as crianças e disse que iria junto. Os familiares do homem tentaram convencê-lo a desistir, e nesse momento ele pegou um pedaço de pau e quebrou um dos vidros traseiros do carro da vítima, um Volkswagen Fox. O homem ainda agrediu seus próprios familiares e fugiu. A vítima procurou a delegacia, registrou o caso e pediu medida protetiva contra o agressor.

LESÃO

Na manhã deste domingo (25), por volta das 8h25, moradores do São Domingos, em Americana, acionaram a Gama (Guarda Municipal de Americana) após ouvirem uma vizinha gritar por socorro. Chegando ao endereço indicado, os patrulheiros foram recebidos por uma mulher de 21 anos.

Questionada, ela disse que realmente tinha discutido com seu companheiro, que havia quebrado vários objetos, mas não havia acionado a Guarda. Os patrulheiros observaram que ela tinha sinais evidentes de escoriações nos braços, mas a mulher negou ter sofrido agressões. Ela disse ainda que seu companheiro não estava em casa e se recusou a fornecer a identificação dele.

Mesmo diante da afirmação da vítima de que não queria representar contra o suposto autor, os guardas procuraram a Polícia Civil para registrar o caso pois o crime de lesão corporal, mesmo que leve, no âmbito da violência doméstica, é ação pública incondicionada – ou seja, o Ministério Público não precisa da autorização de ninguém para oferecer denúncia.

IDOSA

Na madrugada deste sábado, um homem de 47 anos agrediu sua companheira, uma mulher de 43 anos, durante uma discussão familiar no bairro Vila Azenha, em Nova Odessa. A mãe da vítima, uma idosa de 83 anos, tentou separar a briga, acabou sendo atingida e sua pressão subiu, precisando ser atendida no pronto-socorro.

O caso foi atendido pela Guarda Municipal e apresentado à Polícia Civil. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e violência doméstica, mas a vítima não quis representar.