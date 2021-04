Região registra recorde de divórcios em 2020

Marcado pelo início da pandemia do coronavírus (Covid-19), 2020 foi o ano com maior número de divórcios na RPT (Região do Polo Têxtil) desde 2007, quando os dados começaram a ser contabilizados pelo CNB/SP (Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo).

Ao todo, 384 casais se divorciaram nas cinco cidades da região em 2020, 4% a mais do ano anterior, quando houve 369 registros. Até então, o recorde tinha sido em 2018, com 377.

Quatro cidades da RPT registraram alta na comparação com 2019: Hortolândia, de 70 para 76 (8,5%); Nova Odessa, de 12 para 15 (25%); Santa Bárbara, de 60 para 63 (5%); e Sumaré, de 61 para 82 (34,4%). Apenas Americana teve queda, de 166 para 148 (10,8%).

O CNB/SP aponta a pandemia como um dos principais fatores que motivaram esse aumento. “Os dados computados pelos tabelionatos paulistas são números que nos levam a crer que a pandemia de Covid-19 teve influência sobre os casais”, afirmou Daniel Paes de Almeida, presidente do órgão.

De acordo com ele, o colégio tem percebido uma “demanda crescente” desde maio, quando o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) autorizou a realização de todos os atos notariais por videoconferência.

Segundo Cássio de Ávila Ribeiro Junior, advogado especialista em direito de família, a pandemia provocou mudanças no convívio entre casais, o que pode ter causado separações.

“Casais que antes saíam com amigos, faziam happy hours com colegas de trabalhos, ou até mesmo aqueles que frequentavam bares e casas noturnas só os dois, foram obrigados a cessar este comportamento”, disse.

Inclusive, ele acredita que o número de divórcios, na prática, possa ter sido ainda maior que o registrado. “Recebemos diariamente o relato de muitos casais que se deixam de viver juntos, mas nunca se divorciam de fato [no papel]”, comentou.

Em 2021, segundo dados divulgados pelo CNB/SP ao LIBERAL nesta segunda-feira, a região já registrou 116 divórcios: 41 em Americana, 21 em Hortolândia, dois em Nova Odessa, 23 em Santa Bárbara e 29 em Sumaré.