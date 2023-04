Região registra queda no número de roubos e furtos no 1º trimestre de 2023

O número de roubos e furtos diminuiu na RPT (Região do Polo Têxtil) no 1º trimestre de 2023, em comparação com o período anterior. Os dados foram divulgados pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) nesta terça-feira (25) e não consideram os roubos e furtos de veículos.

O total de roubos foi o que registrou a maior queda. A região teve 538 casos, 20,3% a menos que no 1º trimestre do ano passado.

Criminosos tentaram invadir empresa em Santa Bárbara – Foto: Reprodução

A cidade com maior queda foi Hortolândia, com 28,5% menos casos registrados. Apenas Nova Odessa teve aumento no total de roubos, com 42,8% a mais neste período.

O número de furtos também diminuiu, porém a queda foi de apenas 3,17%, totalizando 1.986 casos na RPT.

Santa Bárbara d’Oeste foi a cidade que registrou maior queda na região, tendo 11,6% menos casos. Já Hortolândia e Nova Odessa foram as únicas que registraram aumento, com 12,6% e 7,1%, respetivamente.

Novos sistemas

Os sistemas de monitoramento podem estar auxiliando na queda dos crimes na região. Segundo Ligia Ribeiro, diretora da empresa de segurança New Force, a vigilância 24h tem auxiliado a impedir furtos em imóveis da região.

Um exemplo desta situação ocorreu no último domingo (23), quando, por volta das 17h, alguns criminosos tentaram invadir uma empresa no Distrito Industrial II, em Santa Bárbara d’Oeste. A vigilância percebeu a ação e acionou a polícia, que impediu o furto.

Ligia explica que os clientes têm investido na modernização dos sistemas de segurança. “Oferecemos um sistema sem fio para garantir estabilidade no monitoramento e eles estão investindo nisso, estão vendo essa necessidade de atualizar para algo mais moderno e seguro”, disse ao LIBERAL.