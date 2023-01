Região registra queda no número de obras atrasadas e paralisadas

Única obra parada em Americana é a creche do Jardim Boer, compromisso do Estado - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O número de obras atrasadas e paralisadas na RPT (Região do Polo Têxtil) diminuiu ao longo dos últimos três anos. Enquanto que no 1º trimestre de 2019 haviam 33 projetos com problemas no cronograma, no último trimestre do ano passado eram cinco. O que não quer dizer que todas saíram do papel. Em Americana, por exemplo, dez foram canceladas.

Os dados constam no Painel de Obras divulgado, nesta semana, pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). Segundo o órgão, naturalmente obras atrasadas, com o decorrer do tempo, acabam retomando o cronograma físico ou sendo concluídas, situação em que deixam de figurar no painel, já que é destinado às obras paralisadas ou atrasadas.

Os valores que estavam empenhados em obras também sofreram queda no período. Em 2019 eram 33 projetos paralisados ou atrasados, somando R$ 103.510.751 empregados. No final do ano passado, havia cinco obras com problemas e R$ 20.388.079 investidos.

Na RPT, o município de Americana é o que concentrava, em 2019, o maior número de obras paralisadas ou atrasadas. Eram 17 e um total empenhado de mais de R$ 61 milhões. E no final do ano passado, o Painel de Obras apontou apenas uma em atraso. Trata-se da construção da Creche Escola do Jardim Boer, que deveria ter sido entregue em novembro de 2019.

A obra é responsabilidade da Secretaria da Educação de São Paulo. A pasta informou, nesta sexta, que o contrato com a empresa anterior foi rescindido por inexecução da obra e a licitação, realizada em 2022, não teve interessados. Uma nova está em tramitação.

Quanto as outras 16 obras restantes, dez foram canceladas e seis, concluídas. São elas: reforma das Emeis (Escola Municipal de Educação Infantil) Sabia e Indaiá, construção das UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) no Dona Rosa e na Praia Azul, revitalização da Orla da Praia dos Namorados e ampliação da ESF (Estratégia Saúde da Família) do Mário Covas.

Sobre as obras canceladas, a prefeitura informou que foram paralisadas em gestões anteriores ao do prefeito Chico Sardelli (PV) e o repasse devolvido aos governos estadual e federal, com exceção da Praça do PAC no Jardim da Balsa. Neste caso, a devolução do recurso empenhado está sendo feita de maneira parcelada.

Cidades

Santa Bárbara d’Oeste tem, atualmente, três obras atrasadas ou paralisadas. Em 2019, eram sete. Com investimento total de R$ 17,9 milhões, os projetos em andamento são na área de saneamento e de responsabilidade do município. Já Nova Odessa, tem uma obra em atraso com valor inicial de contrato estimado em R$ 692 mil. Trata-se da reforma e ampliação do Centro de Referência da Mulher no Jardim São Jorge. No ano de 2019, eram duas.

Hortolândia não tem nenhuma obra em atraso ou paralisada. Tinha duas em 2019. E Sumaré não aparece no relatório do final do ano passado. No ano de 2019, consta cinco obras atrasadas ou paralisadas no município.

Obras canceladas:

Construção da Creche e Pré-Escola no bairro Philipson Park

Construção de UBS na Vile Bertine

Construção de academia no Jardim Botânico

Construção de UBS no bairro Vila Bela

Recuperação da Gruta Dainese (1ª etapa).

Construção de UBS no Philipson Park

Construção da UBS Jardim dos Lírios

Praça da PAC no Jardim da Balsa

Implantação de Calçada Podotátil

Construção da Creche e Pré-Escola no bairro Santo Antônio

Fonte: Painel de Obras do TCESP e Prefeitura de Americana