Região registra mais 23 mortes e chega a 1.759 óbitos por Covid-19

Com dados represados, municípios da RPT informam ainda 1.050 novos casos positivos da doença

As cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) confirmaram nesta quarta-feira (31) mais 23 mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19), elevando para 1.759 o número de vítimas desde o início da pandemia.

A cidade com o maior número de casos do dia foi Nova Odessa, com oito, por conta de dados represados desde 22 de março. Agora, são 107 mortes no município.

A confirmação tardia de testes positivos também elevou consideravelmente o número de pessoas infectadas na região. Foram 1.050 novas confirmações, com 599 somente em Hortolândia. As cinco cidades somam 55.908 casos.

Confira o perfil dos novos óbitos, por cidade, e o número de mortes em cada uma:

AMERICANA – 371



– homem de 84 anos, morador do bairro Vale das Nogueiras, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 26 de março;

– mulher de 79 anos, moradora do bairro Nielsen Ville, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada em hospital público de Santa Bárbara d’Oeste e faleceu no dia 29 de março.

– homem de 80 anos, morador da Vila Santa Maria, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 31 de março.

HORTOLÂNDIA – 375



– homem de 38 anos, sem comorbidades, que estava internado no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, e faleceu no dia 10 de fevereiro;

– mulher de 42 anos, sem comorbidades, que estava internada no Hospital da Brasilândia, em São Paulo, e faleceu no dia 14 de fevereiro;

– mulher de 71 anos, com comorbidades, que estava internada no Hospital da Brasilândia, em São Paulo, e faleceu no dia 1º de março;

– mulher de 57 anos, sem comorbidades, que estava internada na UPA do Jardim Amanda e faleceu no dia 30 de março;

– homem de 42 anos, com comorbidades, que estava internado no Hospital Municipal Mário Covas e faleceu no dia 21 de março;

– homem de 59 anos com comorbidades, que estava internado no Hospital Municipal Mário Covas e faleceu no dia 30 de março;

NOVA ODESSA – 107



– idosa de 60 anos, diabética, que estava internada na ala Covid do Hospital e Maternidade de Nova Odessa e faleceu no dia 24 de março;

– homem de 51 anos, cardiopata e obeso, que estava internado na ala Covid e faleceu no dia 25 de março;

– homem de 61 anos, sem comorbidades, que estava internado na UR do Jardim Alvorada e faleceu no dia 27 de março;

– homem de 72 anos, cardiopata, que estava internado na UR do Jardim Alvorada e faleceu no dia 27 de março;

– mulher de 56 anos, cardiopata e obesa, que estava internada na UR do Jardim Alvorada e faleceu no dia 27 de março;

– mulher de 48 anos, pneumopata e obesa, que estava internada em Campinas e faleceu no dia 28 de março;

– idosa de 67 anos, sem comorbidades, que estava internada na UR do Jardim Alvorada e faleceu no dia 28 de março.

SANTA BÁRBARA D’OESTE – 367



– mulher de 67 anos que faleceu no dia 27 de março;

– mulher de 60 anos que faleceu no dia 27 de março;

– mulher de 87 anos que faleceu no dia 29 de março;

– homem de50 anos que faleceu no dia 30 de março;

– homem de 53 anos que faleceu no dia 30 de março;

– mulher de 55 anos que faleceu no dia 31 de março;

– homem de 31 anos que faleceu no dia 31 de março;

SUMARÉ – 539



– 30/03: Homem de 47 anos, sem comorbidades. Estava internado no Hospital Estadual de Sumaré;

– 30/03: Mulher de 60 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 29/03: Homem de 76 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 28/03: Mulher de 46 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 27/03: Homem de 58 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 23/03: Homem de 47 anos, sem comorbidades. Estava internado no Hospital Municipal de Brasilândia.