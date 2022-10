Região recolhe mais de 1,9 tonelada de aparelhos eletrônicos

A cidade com maior arrecadação foi Sumaré, que recolheu 755,5 kg, seguida de Santa Bárbara, com 677,5kg

Ação ocorreu em alusão ao Dia Internacional do Lixo Eletrônico - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara - Divulgação

As cidades de Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia recolheram, neste sábado, 1.972 kg de lixo eletrônico em um drive-thru para coleta de aparelhos eletrônicos sem uso. A ação foi promovida pelo Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos) e BrasilReverso Gerenciamento de Descartáveis, em conjunto com as prefeituras. Da RPT (Região do Polo Têxtil), apenas Americana não participou.

A cidade com maior arrecadação foi Sumaré, que recolheu 755,5 kg, seguida de Santa Bárbara, com 677,5kg, Hortolândia 367,5 kg e Nova Odessa, que arrecadou 172 kg. Entre os principais produtos estão monitores, computadores, cabos, pilhas, baterias, rádios e telefones.

Para o superintendente do Consimares, Mimo Ravagnani, a ação ajuda na conscientização das pessoas. “Essas ações mobilizam a população, que entende que, destinando corretamente esse resíduo, você está deixando de extrair matérias primas da natureza. Com isso, diminui a emissão de CO2 (gás carbônico) na atmosfera, trata os resíduos perigosos, principalmente substâncias tóxicas que estão neles”, explica.

Mimo ainda afirma que o Consimares busca criar pontos de descarte para o lixo eletrônico. “As pessoas podem procurar as cooperativas de reciclagem, que recebem esse material e descartam junto à empresa BrasilReverso. Nas cidades que não existem cooperativas, vamos criar pontos de entrega voluntária em local público”, conclui.

A ação ocorreu em alusão ao Dia Internacional do Lixo Eletrônico, em 14 de outubro. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani