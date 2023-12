Região recebe R$ 750 mil para melhorias na saúde e infraestrutura

Mais duas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) irão receber R$ 750 mil para a área da saúde e infraestrutura. Os recursos foram aprovados para Americana e Nova Odessa, que terão direito a R$ 500 mil e R$ 250 mil, respectivamente.

A verba foi viabilizada por intermédio da deputada estadual Ana Perugini (PT).

Recursos foram intermediados pela deputada estadual Ana Perugini – Foto: Divulgação – Alesp

Os valores foram transferidos do Fundo Estadual de Saúde, que é vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, para os fundos municipais das cidades.

Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia, as demais cidades da região, ainda estão com a liberação em análise. Somados, os recursos nas três cidades podem chegar a R$ 1,8 milhão.

A cidade que aguarda pelo maior valor é Hortolândia, que apresentou uma demanda de R$ 1,1 milhão. Em seguida, Sumaré aparece com R$ 400 mil, enquanto Santa Bárbara espera receber R$ 150 mil.

As verbas deverão ser aplicadas no custeio e funcionamento de UBS (Unidades Básicas de Saúde) e hospitais municipais.

Também por intermédio de Ana Perugini, Santa Bárbara aguarda avaliação técnica para o recebimento de outros R$ 150 mil para obras de iluminação pública. Assim, caso os dois recursos sejam aprovados, o município terá direito a R$ 300 mil.

De acordo com a deputada, os valores ajudarão no equilíbrio da saúde. “Embora a maioria dos prefeitos invista mais do que os 15% estabelecidos na Constituição, as redes municipais de saúde vivem em constante desequilíbrio. Esses repasses conquistados junto ao governo estadual, a partir de demandas apresentadas pelos municípios, são fundamentais para o funcionamento das unidades de saúde e a garantia do atendimento à população”, comentou a parlamentar.

