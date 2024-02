Região recebe R$ 4,6 milhões do Estado para ações de combate à dengue

Montante foi dividido entre as cidades de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) foram contempladas pelo governo estadual com R$ 4,6 milhões para ações de combate à dengue. O valor faz parte de um montante de R$ 250 milhões destinados aos municípios paulistas.

Municípios da região vão usar verba em diversas ações contra a doença – Foto: Prefeitura de Sumaré/Divulgação

Com 34 casos positivos de dengue neste ano e outros 17 sob investigação laboratorial, Americana recebeu pouco mais de R$ 1 milhão. A Secretaria de Saúde informou que os recursos já foram depositados na conta do Fundo Municipal de Saúde e serão utilizados em ações diversas de promoção, prevenção e combate às arboviroses e também na compra de insumos.

Em Santa Bárbara d’Oeste, os R$ 878 mil recebidos do governo serão utilizados na intensificação das ações já realizadas ao longo do ano, como nebulização, visitas casa a casa para vistoria de imóveis, o chamado fumacê, monitoramento de armadilhas e orientações aos moradores, entre outras ações, atendendo aos critérios definidos pela Secretaria de Estado da Saúde. O município registrou, até o momento, 39 casos positivos da doença.

Nova Odessa foi contemplada com R$ 277 mil, mas a maneira como o valor será investido ainda está sendo avaliada pela equipe técnica da Secretaria de Saúde.

Hortolândia e Sumaré foram beneficiadas com R$ 1 milhão e R$ 1,3 milhão, respectivamente. Ambas as cidades, no entanto, não se manifestaram sobre como pretendem usar a verba.

De acordo com dados do Estado de São Paulo, em Sumaré, até esta sexta-feira (16) haviam sido confirmados 125 casos de dengue e, em Hortolândia, 21. Em todo o Estado, foram registrados 51.175 ocorrências da doença só neste ano.

Considerada pelo Ministério da Saúde como a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil, a dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti.

O período do ano com maior transmissão é justamente nos meses mais chuvosos de cada região, geralmente de novembro a maio, e, portanto, o alerta é para o combate ao mosquito.

Vacina

No dia 25 de janeiro, o Ministério de Saúde deixou as cidades da região fora da lista inicial de municípios que vão receber a primeira remessa da vacina contra dengue para a rede pública.

A prioridade foi dada aos municípios com mais de 100 mil habitantes, alta transmissão da doença e predominância do sorotipo 2.