Região recebe R$ 17,2 milhões em emendas de deputados estaduais em 2023

Ex-prefeito de Sumaré, Dirceu Dalben (Cidadania) é o deputado que mais mandou verba para a região - Foto: Divulgação_Alesp

A RPT (Região do Polo Têxtil) recebeu, no ano passado, R$ 17,2 milhões em emendas impositivas destinadas por deputados estaduais. Sumaré foi o município mais beneficiado, com R$ 7 milhões.

Na sequência, há Hortolândia, com R$ 6,6 milhões; Americana, com R$ 2,7 milhões; Nova Odessa, com R$ 500 mil; e Santa Bárbara d’Oeste, com R$ 400 mil.

Ex-prefeito de Sumaré, Dirceu Dalben (Cidadania) é o deputado que mais mandou verba para a região, com R$ 6,6 milhões, seguido de outros dois parlamentares do Cidadania: Rafa Zimbaldi, com R$ 3,9 milhões; e Roberto Morais, com R$ 1,5 milhão.

O levantamento, realizado pelo LIBERAL com base no Portal de Transparência do Governo de São Paulo, considera apenas os valores já pagos aos municípios.

A emendas impositivas são verbas repassadas pelo Estado por meio de indicação dos deputados, que podem definir o destino dos recursos. No ano passado, cada parlamentar pôde indicar R$ 10,5 milhões, dos quais metade deve ser destinado para a Saúde.

Maior benfeitor da região, Dalben encaminhou R$ 5,3 milhões para a Prefeitura de Sumaré – desse valor, R$ 4,1 milhão ficaram reservados ao custeio da rede municipal de saúde – e R$ 100 mil para aquisição de equipamentos para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município. Ele também mandou R$ 1,2 milhão para a Prefeitura de Hortolândia.

“Nosso compromisso é contribuir com o desenvolvimento das cidades da nossa região e, principalmente, proporcionar mais qualidade de vida às famílias. Além das emendas impositivas, temos conquistados outros importantes investimentos por meio de convênios com as secretarias do Governo do Estado”, disse o deputado.

Valor destinado por cada deputado para cidades da região – Foto: Edição de Arte_Liberal

Representatividade

Essas emendas impositivas foram distribuídas pelos deputados da legislatura anterior, da qual Dirceu já fazia parte.

Reeleito em 2022, ele segue na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), onde tem a companhia de Ana Perugini (PT), de Hortolândia, que não estava na legislatura passada, finalizada em março de 2023. Os dois são os únicos representantes da RPT na assembleia.

Dalben foi o candidato a deputado estadual com mais votos em Sumaré nas últimas eleições, com 52.574, e as emendas reforçam a conexão entre ele e a cidade.

Porém, em determinados casos, há um contraste entre as emendas e o número de votos. Por exemplo, Roberto Morais, que destinou R$ 1,5 milhão para Sumaré no ano passado, recebeu apenas 14 votos no município.