Região recebe R$ 11,7 milhões para investir no trânsito

A RPT (Região do Polo Têxtil) receberá o investimento de R$ 11,7 milhões por meio do programa Respeito à Vida, do Governo do Estado de São Paulo, gerido pelo Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito).

A verba repassada aos municípios vem dos R$ 55,8 milhões destinados pela ação para a RMC (Região Metropolitana de Campinas), anunciada nesta segunda-feira (18) pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), durante evento em Campinas.

Governador Rodrigo Garcia durante anúncios do programa Governo Na Área, em Campinas – Foto: Governo do Estado de São Paulo

No total serão destinados aos municípios paulistas R$ 500 milhões, considerado pelo governo o maior investimento do programa. O projeto é viabilizado com o uso de recursos de multas em intervenções viárias.

As cidades inscritas podem receber de R$ 200 a R$ 5 milhões para melhorias em vias públicas, distribuídos conforme a população e as ocorrências registradas, com o objetivo de promover segurança no trânsito.

Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré receberão repasses de R$ 3 milhões cada. Em Sumaré, a Secretaria de Obras ainda realiza um mapeamento sobre quais os pontos que precisam de investimentos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por sua vez, Hortolândia usará R$ 2 milhões, aplicados na construção de 1,8 km de ciclovias na Avenida Santana. Nova Odessa terá R$ 750 mil.

As prefeituras de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa não detalharam quais pontos passarão por melhorias.

Na plataforma na qual as prefeituras se inscreveram para o programa, as cidades poderiam escolher intervenções pré-determinadas para melhorar a segurança viária, como recapeamento, sinalização, conjuntos semafóricos ou equipamentos de pintura e faixa.

Acidentes. Segundo o Detran.SP, as medidas adotadas pelo programa Respeito à Vida têm reduzido efetivamente a mortalidade. Nos últimos três anos, a queda no número de mortes no trânsito foi de 7,5%. De acordo com o Infosiga, base de dados mantida pelo programa, as mortes caíram de 5,2 mil em 2018, para 4,8 mil em 2021.

* Estagiária sob supervisão de Diego Juliani.