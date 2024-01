Região recebe 866 urnas de novo modelo para as eleições municipais deste ano

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) receberam 866 urnas novas, do modelo de 2022, para as eleições municipais deste ano, que irão definir os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, cujos mandatos serão de 2025 a 2028. A informação foi confirmada ao LIBERAL pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo) nesta quarta-feira (24).

De acordo com o órgão, Sumaré recebeu a maior quantidade dos novos equipamentos, com 236, seguida por Americana (215), Hortolândia (190), Santa Bárbara d’Oeste (167) e Nova Odessa (58).

Novas urnas chegaram aos cartórios da região; na foto, um equipamento em Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Todas as urnas foram encaminhadas para os cartórios eleitorais dos respectivos municípios, que ficarão responsáveis pela distribuição nas zonas eleitorais — nos casos de Americana e Sumaré, são duas.

O modelo dos novos aparelhos (UE2022) foi lançado em 2022 pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em conjunto com a Positivo Tecnologia, empresa vencedora de uma licitação realizada em 2021 e que terá a incumbência de produzir 219.998 urnas, que serão utilizadas nas eleições municipais de 2024 em todo o Brasil.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em relação ao modelo antigo, a UE2022 tem menor custo de conservação, já que a bateria não precisa ser recarregada com frequência até o dia do pleito e a vida útil dela é a mesma da urna, ou seja, de 10 anos.

Além disso, os dados da votação podem ser acessados por meio de um pen drive específico do TRE, o que deve melhorar a logística dos cartórios. A capacidade de armazenamento e o processamento da urna, que influenciam na rapidez da computação dos votos, foram aumentados.

Segundo o tribunal, haverá maior celeridade na identificação dos eleitores. “Enquanto uma primeira pessoa vota, outra pode ser identificada pelo mesário. Isso poderá aumentar o número de eleitores por seção ou diminuir eventuais filas”, apontou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O teclado da urna também foi aprimorado para evitar falhas, mau contato e curtos-circuitos. Por sua vez, o terminal dos mesários não terá mais teclado físico, apenas gráfico e sensível ao toque.

“A ideia é sempre fazer o descarte de urnas antigas, que são aproximadamente de 2010 a 2012, e substituir pelas novas. Em termos de melhorias no novo modelo, a gente pode destacar a eficiência, a velocidade de processamento e a inicialização mais rápida”, comentou o chefe do Cartório Eleitoral de Americana, Márcio Uchida.

Ainda segundo Uchida, as novas urnas terão sensíveis mudanças na criptografia, mas seguirão sendo seguras. Ao LIBERAL, o TSE destacou que a UE2022 será submetida ao TPS (Teste Público de Segurança) neste ano.