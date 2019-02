Região pode ter chuva forte a partir de sexta-feira

Americana e região poderão ter chuvas fortes na sexta-feira e sábado. Segundo dados do Ceptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) o avanço de uma frente fria pelo Sudeste mudará o tempo novamente e provocará instabilidade hoje e amanhã, além de precipitações mais volumosas no final da semana.

De acordo com informações do órgão, além da passagem da frente fria pelo Estado, a instabilidade será reforçada pelo estabelecimento de uma zona de convergência de umidade que manterá o tempo fechado pelo menos até domingo e que hoje já deverá provocar chuvas fortes no litoral norte de São Paulo. Na região, os acumulados significativos de chuva são esperados a partir de sexta-feira. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Segundo Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade de Campinas), hoje e amanhã o tempo vai alternar entre nublado e parcialmente nublado em Americana com possibilidade de pancadas de chuva. Ele também destaca como altas as chances de chuvas fortes na região no final de semana.

O tempo chuvoso coloca as temperaturas para baixo e os termômetros não chegarão aos 30 °C. Para hoje, a temperatura prevista é de 27, 9 °C, mas para amanhã e sexta cai um pouco mais em função das chuvas. Segundo o Cepagri, amanhã a máxima deve chegar a 24 °C e na sexta-feira a 26 °C.