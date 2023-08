Região pode atingir dias mais quentes do ano nesta semana, aponta Cepagri

Centro emitiu boletim com alerta para uma elevação de 3 a 4°C nas máximas em todo o estado de São Paulo

Após um fim de semana com temperaturas mais amenas, a RPT (Região do Polo Têxtil) pode ter os dias mais quentes de 2023 até a próxima quinta-feira (24). O Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) emitiu um boletim nesta segunda-feira (21) que alerta para uma elevação de 3 a 4°C nas máximas no Estado.

Aumento nas temperaturas pode levar a recordes deste ano – Foto: Claudeci Junior_Liberal

O aumento pode levar a recordes de temperatura neste ano. Segundo Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri, o registro de dia mais quente deste ano aconteceu em 16 de janeiro, com 33,5°C. A previsão para quarta (23) é de que todo o território paulista alcance ao menos 35°C.

“Na semana passada, tivemos altas temperaturas, mas com muita presença de nuvens à tarde. Já nos próximos dias, a perspectiva é de céu predominantemente claro, sem nebulosidade, e isso leva a um aporte de radiação solar bem maior, o que favorece para que as temperaturas subam”, explicou Bruno.

“Há também um fator do vento. Na quarta e na quinta acontecerá uma condição chamada de pré-frontal, que irá alinhar os ventos na direção noroeste e eles transportam ar aquecido. Isso irá contribuir para uma entrada de ar quente na região”, completou.

Outro motivo que tem acarretado no aumento das temperaturas é o fenômeno El Niño, que deixa a atmosfera mais aquecida e diminui a frequência e a intensidade das ondas de frio no País.

UMIDADE.

O Cepagri também alertou quanto à umidade relativa do ar, que deve atingir 20% ou menos na RPT. Portanto, é importante que as pessoas se mantenham hidratadas e evitem atividades físicas ou exposição à luz solar entre 10 e 16h.

“Isso exige bastante atenção da população quanto à saúde, principalmente pessoas em faixas mais vulneráveis como crianças, idosos e pessoas com comorbidades”, apontou Bruno.

As temperaturas devem amenizar a partir de sexta (25), quando uma massa de ar de origem polar deve chegar à região. As previsões, entretanto, ultrapassam o período de 72h e podem sofrer alterações ao longo da semana.