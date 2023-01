Região pagou quase R$ 1 bilhão em impostos em 2022

Valor considera as cidades de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia; montante é 11,48% maior do que período anterior

Moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) pagaram R$ 986 milhões em impostos municipais no ano passado. O montante é 11,48% maior do que a carga tributária paga pelos contribuintes em 2021, que foi de R$ 884 milhões.

Os valores são compilados pelo “Impostômetro”, ferramenta criada pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo). No cálculo, foram consideradas as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

No ano passado, apenas os americanenses desembolsaram R$ 277,7 milhões em tributos, 11,49% a mais do que no período anterior, quando o montante chegou a R$ 249 milhões. A conta de quanto cada município arrecadou leva em consideração, segundo o impostômetro, o ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Em toda a RPT, o crescimento entre os períodos foi praticamente o mesmo em termos de percentual. Na cidade de Santa Bárbara, o valor pago pelos moradores saltou de R$ 127,5 milhões para 142,2 milhões. No município de Nova Odessa, a carga tributária paga pelos contribuintes passou de R$ 46,9 milhões para R$ 52,3 milhões.

Em Sumaré, os moradores desembolsaram, no ano passado, R$ 22,9 milhões a mais do que em 2021. O montante foi de R$ 199,8 milhões para R$ 222,7 milhões. Situação semelhante aconteceu na vizinha Hortolândia. Lá, os contribuintes pagaram, em 2022, R$ 291 milhões em impostos municipais. E no período anterior, R$ 261 milhões, uma diferença de R$ 30 milhões a menos.

Economista e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas, Roberto Brito de Carvalho afirma que o avanço da arrecadação em 2022 é resultado da retomada de atividades econômicas, em especial, do setor de serviços, que em 2021 foi bastante impactado por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

“Boa parte desse aumento na arrecadação de tributos está relacionada ao ISSQN, que é a atividade de serviço. É claro que o IPTU também evolui porque há sempre um avanço imobiliário nos municípios”, comenta.

Como deve ser gasto – É obrigatório por lei que 25% dos impostos municipais vá para a educação e 15% para a saúde. Quanto aos outros 60%, o economista explica que grande parte das receitas estão comprometidas com a folha de pagamento dos servidores, apesar de não ser uma obrigatoriedade.

“O setor público não é obrigado a gastar com folha, mas se colocou nessa condição fruto de um processo histórico e que agora não tem como elimina-lo a não ser através de uma gestão dessa situação”, afirma.