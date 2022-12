Região organiza caravanas para posse de Lula em Brasília, neste domingo

A RPT (Região do Polo Têxtil) terá caravanas para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para domingo. Segundo Serafim Fernandes, um dos organizadores, Americana e Santa Bárbara d’Oeste terão dois ônibus rumo a Brasília, com 90 pessoas.

As duas cidades chegaram a fechar três coletivos. Porém, o número diminuiu devido à tentativa de explosão de uma bomba em área próxima ao aeroporto da capital, de acordo com Fernandes. O caso aconteceu no último sábado. Na ocasião, um militante bolsonarista foi preso.

“Caiu um pouco o movimento em virtude do terrorismo lá”, disse o organizador, que integra o diretório do PT de Americana. No entanto, ele destacou que haverá todo um esquema de segurança na posse.

“Já estaremos cadastrados pela organização, e mesmo assim as caravanas passarão por revistas e detectores de metais, sob rígido controle de segurança internacional, já que serão recebidos 40 líderes internacionais”, afirmou.

De acordo com Fernandes, a caravana de Americana e Santa Bárbara também tem como organizadores Zenaide Honório, diretora da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), e Luis Vanderlei Larguesa, ex-prefeito interino de Santa Bárbara.

A caravana sai de Americana amanhã, às 16h, passará por Santa Bárbara e vai fazer três paradas no caminho até a capital do País. Os apoiadores vão passar o Réveillon na estrada.

Depois, eles deixarão Brasília no domingo, às 20h, e devem chegar à região na manhã do dia seguinte. Fernandes estima um custo médio de R$ 350 por pessoa, contando ida e volta. “Alimentação e viagem são por conta da militância”, comentou.

Ele apontou que outras cidades da região também participarão do ato. Entre Campinas, Sumaré, Hortolândia, Americana e Santa Bárbara, há ônibus confirmados, informou o organizador.