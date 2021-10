Região oferta mais de mil vagas de emprego nesta segunda-feira

25 out 2021 às 07:45 • Última atualização 25 out 2021 às 07:46

Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste estão ofertando 1.076 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (25).

Em Americana, são 388 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. O cadastro e encaminhamento do currículo estão sendo realizados exclusivamente através do site da prefeitura.

Já em Nova Odessa são 80 oportunidades – confira clicando aqui. Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo até esta segunda-feira (25) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Santa Bárbara é a cidade com o maior número de vagas disponíveis: são 608 oportunidades ofertadas pelo Desenvolve S. Bárbara. O interessado deve entrar em contato via telefone ou WhatsApp (19) 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br a partir de segunda-feira (25).

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.