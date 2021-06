Região oferta 311 vagas de emprego em diversas áreas

Os postos de atendimento ao trabalhador de Americana, Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara anunciaram novas oportunidades de emprego a partir desta segunda-feira (14). No total, são ofertadas 311 vagas em diversas áreas. Confira abaixo:

Em Americana, são 66 vagas ofertadas no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Dentre os destaques, há 23 vagas para operador de loja. As oportunidades podem ser conferidas no site da prefeitura, onde o interessado pode enviar o currículo.

Já o Desenvolve Santa Bárbara oferece 161 novas oportunidades de emprego com carteira assinada. A lista completa das vagas ofertadas pode ser conferida no site da prefeitura.

O interessado deve entrar em contato via telefone ou WhatsApp (19) 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa recebe currículos via e-mail para a seleção de profissionais nas funções de assistente de cobrança, assistente fiscal e auxiliar de logística, entre outras. São 9 vagas no total.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da vaga e enviar currículo apenas nesta segunda-feira (14) para ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia está com 75 vagas de emprego. Destas, 21 são para o cargo de ajudante geral de expedição, 20 para operador de usinagem e 10 para motorista carreteiro. O PAT tem ainda 1 vaga exclusiva para PCDs (pessoas com deficiência) para o cargo de técnico de enfermagem do trabalho. Há também oportunidades de emprego para diarista (6 vagas), caldeireiro (5 vagas), encanador industrial (3 vagas), soldador TIG (3 vagas), líder de limpeza (2 vagas), operador de jato abrasivo (1 vaga), faxineira (1 vaga), auxiliar de limpeza (1 vaga) e auxiliar de serviços gerais/alimentação (1 vaga).

Os interessados devem comparecer a partir desta segunda-feira (14) ao PAT para retirar a carta de encaminhamento, na qual constam as informações sobre o dia, o horário e o local para a entrevista. É necessário levar Carteira de Trabalho (digital ou impressa), Carteira de Identidade, CPF (Cadastro de Pessoa Física) e comprovante de endereço. O PAT de Hortolândia fica dentro do HORTOFÁCIL, localizado na rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco, e funciona em horário reduzido, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações e orientações, o telefone do PAT é 3965-1400, ramais 8912 e 8913.