Região oferece 159 vagas de emprego

Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia estão com oportunidades abertas para quem está à procura de uma chance no mercado de trabalho. Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) das três cidades oferecem 159 vagas de emprego nas mais diferentes áreas.

Americana

Em Americana, são 53 vagas. Elas devem ser acessadas através do site www.americana.sp.gov.br, nos links “PAT – cadastro currículo” e em seguida “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT”.

Após o cadastro, caso o perfil profissional corresponda aos critérios da vaga, o currículo virtual é encaminhado pelo sistema ao empregador e cabe a empresa analisar e convocar o candidato para entrevista.

O posto fica localizado na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, e atende de segunda à sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 16 horas. Das vagas oferecidas, cinco são para portadores de deficiência – duas para auxiliar de limpeza; uma para operador de caixa e duas para pintor de obras.

As vagas para cadastro no site são:

– Atendente de lavanderia (Atendimento de clientes no balcão, rotinas administrativas, conferência, embalagem, triagem e etiquetar peças) – 1 vaga

– Auxiliar administrativo (Auxiliar na execução de tarefas do departamento de CPD ) – 1 vaga

– Auxiliar de lavanderia (Lavar, passar e embalar roupas domésticas) – 1 vaga

– Auxiliar de limpeza (Limpeza civil, tanques e administrativa) – 10 vagas

– Auxiliar de produção (Chão de fábrica, trabalho na produção de frigorífico) – 2 vagas

– Borracheiro (Conserto e manutenção de pneus em veículos pesados – truck e carretas) – 1 vaga

– Costureira (Moda íntima) – 10 vagas

– Eletricista (Instalação preventiva / corretiva de painéis elétricos, bom conhecimento em comandos elétricos – 1 vaga

– Eletrônico de manutenção (Conhecimento em painéis elétricos CLP S7 200/300 Tia portal, supervisório, eletropneumática, eletromecânica, manutenção robôs Kuka) – 1 vaga

– Hidrojatista (Jateamento de tanques e equipamentos) – 4 vagas

– Instrutor de informática (Conhecimento em redes, hardware, Corel Draw, criação de vídeos e games, Pacote Office, Dreamweaver) – 1 vaga

– Mecânico de carretas (Reparos mecânicos, suspensão e freios, válvula pneumática, alinhamento a laser, hidráulica, conhecimento em ABS e parametrização) – 1 vaga

– Mecânico pleno (Sistema de montagem seriado, pneumática, sistema de definição mecânico, esteiras transportadoras) – 1 vaga

– Pintor (Pintura de tanques, pisos, paredes e equipamentos) – 5 vagas

– Programador de centro de usinagem (Conhecimentos em comandos SIENENS, Fanuc e Mitsubisch) – 1 vaga

– Revisor / Enfestador (Tecidos acabados) – 1 vaga

– Serralheiro (Solda reparadora, corte e dobra de chapas, pintura, pequenos consertos) – 1 vaga

– Vendedor externo (segmento de embalagens, possuir veículo) – 5 vagas

Santa Bárbara

Em Santa Bárbara, a Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste oferece 88 oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental, médio, com cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Ela está localizada no Desenvolve S.Bárbara, no VIC Center, na Avenida Santa Bárbara. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499-1015.

Vagas para alfabetizado:

Camareira (o), costureira(o), eletricista, encarregada de confecção, encarregado de obras, instalador de vidros temperados, líder de limpeza, mecânico de empilhadeiras, montador, operador de motosserra, pedreiro, recepcionista.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Costureira(o) I, fresador ferramenteiro, manutenção de caminhão baú, mecânico diesel, operadora de caixa.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Analista de vendas, auxiliar de departamento pessoal, brunidor, ferramenteiro de moldes, fresador, operador de oxicorte, porteiro, representante comercial, técnico de ar-condicionado, vendedor (a) interno e externo, vendedora.

Vagas que exigem cursos:

Caldeireiro; Eletricista de manutenção automotivo; Eletricista montador; Motorista carreteiro; Motorista Truck; Operador de empilhadeira; Operador de escavadeira hidráulica; Operador de manufatura (fundição); Operador de pá carregadeira; Operador de trator esteira; técnico de enfermagem.

Vagas para graduação:

Assistente de vendas, estágio programador de DELPHI.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar administrativo.

Hortolândia

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Hortolândia oferece 18 oportunidades de emprego, quatro são para pessoa com deficiência (PCD). Há vagas nas áreas de supervisor operacional de serviços de máquinas e veículos (1 vaga), técnico de segurança do trabalho (1 vaga), eletricista de manutenção industrial (5 vagas), mecânico de manutenção e eletricista (6 vagas) e auxiliar administrativo para PCD (4 vagas). Os salários variam de R$ 1.650,00 a R$ 3 mil. Os interessados devem comparecer à unidade com carteira de trabalho, RG, CPF e cartão do PIS para retirar a carta de recomendação. O PAT fica na rua Argolino de Moraes, 405, no prédio do Hortofácil, na Vila São Francisco, Centro.