Região informa 13 mortes e total de vítimas do coronavírus vai a 2.462

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou mais 13 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19), elevando o total de vítimas a 2.462. Duas das vítimas tinham 35 e 36 anos e nenhuma comorbidade.

Americana registrou 106 novos casos, totalizando 17.792 infectados desde o início da pandemia. Desse total, 16.500 estão recuperados, 32 estão internados, 724 estão em casa e 536 morreram.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município, incluindo rede pública e privada, é de 89% de leitos com respiradores (de 85 no total, 76 estão ocupados) e de 80% de leitos sem respiradores (de 76 no total, 61 estão ocupados).

No Hospital Municipal, 77% dos respiradores estão ocupados (há apenas seis livres) e a enfermaria tem 90% de ocupação (apenas três leitos livres).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 17 no total, 17 ocupados) e 69% sem respiradores (de 16 no total, 11 ocupados).

No Hospital São Francisco a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e de 64% sem respiradores (de 14 no total, 9 ocupados) e, no Hospital Unimed, a taxa é de 88% de leitos com respiradores (de 26 no total, 23 ocupados) e de 87% de leitos sem respiradores (de 16 no total, 14 ocupados).

Hortolândia informou mais quatro mortes e contabiliza agora 509 vítimas da pandemia. Abaixo, o histórico dos pacientes divulgado pela prefeitura:

homem, 65 anos, com comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 26 de março, onde ficou até seu falecimento, em 7 de abril;

homem, 52 anos, com comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória em 11 de maio e faleceu no dia 17;

mulher, 55 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 2 de fevereiro, onde faleceu em 2 de março;

mulher, 73 anos, com comorbidades. Foi internada no Hospital Beneficência Portuguesa, em Campinas, em 6 de fevereiro, e morreu no dia seguinte.

A Secretaria de Saúde de Hortolândia também contabilizou 157 novos casos. Com isso, a cidade registra 13.968 casos, dos quais 13.256 estão recuperados. Entre suspeitos e confirmados, 102 moradores estão internados em leitos Covid.

Nova Odessa registrou a 156ª vítima da pandemia. O paciente era um idoso de 81 anos, cardíaco, que morava no Jardim Marajoara. Ele morreu dia 5 de maio na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada. Foram confirmadas 36 infecções pela doença. Dessa forma, Nova Odessa acumula 3.871 casos, dos quais 3.350 se recuperaram. No total, 46 moradores estão internados com confirmação ou suspeita para a doença.

Santa Bárbara d’Oeste informou a 518ª morte pela doença. A vítima era uma mulher de 58 anos que faleceu em 11 de abril. Outros 69 casos foram confirmados, elevando para 15.620 o número de infectados, dos quais 14.503 se recuperaram.

As UTIs públicas seguem com lotação máxima. Os leitos com respiradores tiveram leve aumento na taxa de ocupação, passando de 28% na quarta para 31% nesta quinta-feira. As enfermarias seguem com taxa em 64%.

Sumaré informou sete óbitos e totaliza 743 vítimas da pandemia. Veja os dados dos pacientes:

homem de 48 anos, sem comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko, faleceu em 18 de maio;

homem de 35 anos, sem comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko e morreu em 18 de maio;

homem de 74 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Mário Gatti e morreu em 18 de maio;

mulher de 70 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital Irmãos Penteado e Santa Casa Campinas e faleceu em 16 de maio;

homem de 36 anos, sem comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko e morreu em 19 de maio;

homem de 56 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko e morreu em 18 de maio;

homem de 41 anos, com comorbidades. Estava internado em São Paulo no Hospital das Clínicas e morreu em 15 de maio.

No total, 21.083 moradores de Sumaré se infectaram, dos quais 20.097 se recuperaram. Entre suspeitos e confirmados, 101 pacientes seguem internados.