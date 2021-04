Região entra na fase vermelha do Plano São Paulo nesta segunda-feira

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), assim como todo Estado, entram na fase vermelha do Plano São Paulo a partir desta segunda-feira (12). As restrições seguirão até, pelo menos, o dia 18 de abril.

Até domingo, todo Estado se encontrava na fase emergencial de enfrentamento à pandemia. Apesar da fase vermelha, o governo paulista decidiu manter algumas restrições que estavam em vigor, como o toque de recolher das 20h às 5h e veto a cerimônias religiosas coletivas.

Segundo o governo, as medidas mais rígidas de restrição, o avanço na vacinação e a expansão de leitos hospitalares resultaram em decréscimo de 17,7% em novas internações no Estado.

Algumas restrições em vigor durante a fase emergencial continuarão a valer – Foto: Governo do Estado de São Paulo

Com o retorno à fase vermelha, São Paulo volta a permitir a retirada de produtos pelo consumidor diretamente nos locais de venda, como comércios, restaurantes e outras atividades. Porém, o atendimento presencial e venda no local continuam proibidos em todos os estabelecimentos.

As lojas de construção, que são serviços essenciais, podem voltar a contar com atendimento nas lojas segundo protocolos sanitários e de segurança. A recomendação de teletrabalho também continua para todas as atividades administrativas do setor público e da iniciativa privada. Todas as medidas visam a redução de circulação urbana e a queda no fluxo de passageiros do transporte público.